Ni sư Thích nữ Từ Thảo: Ni giới chỉ thật sự vững mạnh khi có giới đức, trí tuệ, hòa hợp phụng sự

Ni sư Thích nữ Từ Thảo

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện đặc biệt quan trọng, vừa kỷ niệm 45 ngày thành lập GHPGVN (1981-2026), vừa hoạch định chiến lược phát triển với vị thế mới, tầm nhìn mới, yêu cầu mới, khát vọng mới trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Nhìn lại chặng đường 45 năm của GHPGVN, chúng ta càng trân quý giá trị của một mái nhà chung, nơi các truyền thống, hệ phái và pháp môn tu học khác nhau đúng Chính pháp cùng hiện diện, tôn trọng sự khác biệt về phương tiện hành trì và tu tập và cùng nhau hướng về lý tưởng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc theo chủ đề Đại hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới kỷ cương rất cần thiết đối với một tổ chức, nhưng kỷ cương trong Phật giáo cần được thực hiện bằng những nguyên tắc như Hiến chương và Quy chế Tăng sự. Từ đó từng trách nhiệm minh bạch và người làm Phật sự biết nêu gương sẽ tạo được niềm tin và sự đồng thuận.

Tôi cũng kỳ vọng Giáo hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, quản trị và điều hành hiệu lực, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu của thời đại, giới luật tạo nên đạo phong và truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam được giữ vững.

Mỗi vị Ni trẻ cần vững vàng trong giới đức, trưởng thành trong trí tuệ, hòa hợp trong đời sống và tận tâm trong phụng sự

Theo tôi, truyền thống cho chúng ta gốc rễ, đổi mới giúp chúng ta có phương tiện thích hợp để tiếp tục phụng sự trong một hoàn cảnh mới. Riêng đối với Ni giới TP.HCM, tập thể Phân ban và cá nhân tôi luôn ý thức rằng muốn đóng góp vào sự phát triển của Giáo hội thì trước hết phải xây dựng sự hòa hợp, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm ngay trong nội bộ Ni giới Thành phố.

Hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, tôi thành tâm kính chúc Đại hội thành tựu viên mãn, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều thuận duyên, trí tuệ và sự đồng thuận.

Về phía Ni giới TP.HCM, chúng tôi nguyện tiếp tục nỗ lực tu học, giữ gìn đạo tâm, đạo lực, đạo hạnh, phát huy tinh thần lục hòa và đồng hành cùng Giáo hội bằng tất cả trách nhiệm của mình. Bởi lẽ, Ni giới chỉ thật sự vững mạnh khi mỗi vị Ni vững vàng trong giới đức, trưởng thành trong trí tuệ, hòa hợp trong đời sống và tận tâm trong phụng sự”