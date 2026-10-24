Ni sư Thích nữ Như Nguyệt: Mong Giáo hội tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục mầm non

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt

Tôi mong lãnh đạo Giáo hội sẽ quan tâm đến việc hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế quản lý tự viện.

Cụ thể, Giáo hội và Phân ban Ni giới các cấp tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục pháp lý thành lập, quy hoạch và công nhận các cơ sở tự viện Ni hợp pháp; tạo điều kiện thuận lợi cho chư Ni trẻ đủ duyên kế thừa trụ trì hoặc thành lập các điểm sinh hoạt tâm linh tại vùng xa, vùng chưa có cơ sở Phật giáo.

Giáo hội nên quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện, tiếp tục phát triển chương trình đào tạo tại các Học viện Phật giáo; mở rộng các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý tự viện, lễ nghi, hành chính điện tử, ngoại ngữ và kỹ năng truyền thông. Qua đó, định hướng nếp sống tu học hài hòa giữa việc giữ gìn cốt lõi Giới - Định - Tuệ và tinh thần chủ động dấn thân nhập thế.

Giáo hội sẽ làm cầu nối với các cơ quan Nhà nước để tạo cơ chế cho Ni giới tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực sở trường như: giáo dục mầm non, từ thiện, trung tâm dưỡng lão, chăm sóc trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tư vấn tâm lý học đường, góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội.

Tôi cũng mong Giáo hội sẽ tiếp tục thành lập quỹ học bổng và quỹ hỗ trợ Phật sự dành riêng cho chư Ni nghiên cứu chuyên sâu hoặc triển khai các dự án phụng sự tại vùng sâu, vùng xa.

Với Đại hội Phật giáo toàn quốc lần này, tôi cũng tin tưởng Giáo hội sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục mầm non, vốn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tình thương và chuẩn mực đạo đức, là thế mạnh tự nhiên của Ni giới. Từ đó, tạo cơ hội cho chư Ni đã tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Mầm non tham gia quản lý và giảng dạy.

Tôi kỳ vọng Giáo hội sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục mầm non, tránh lãng phí nguồn lực tri thức được đào tạo bài bản

Cụ thể, tôi đề xuất Phân ban Ni giới phối hợp với Ban Giáo dục Phật giáo và Ban Từ thiện xã hội Trung ương lập đề án trình Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo xin phép thành lập các nhóm trẻ, lớp mầm non, trường mầm non tư thục, dân lập do chư Ni chủ trì hoặc quản lý chuyên môn.

Mô hình này giúp chư Ni ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế, đồng thời đắp bồi nhân cách, đạo đức và tình yêu thương cho trẻ ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Để hỗ trợ việc này, Phân ban Ni giới các tỉnh/thành cần thống kê lực lượng chư Ni có bằng cấp chuyên ngành mầm non để chủ động phân công, giới thiệu quản lý hoặc giảng dạy tại các mái ấm, nhà trẻ tình thương, trường mầm non do Giáo hội quản lý. Qua đó, tránh lãng phí nguồn lực tri thức được đào tạo bài bản khi thiếu môi trường thực hành và phụng sự.

Giáo hội và Phân ban Ni giới các cấp cũng cần quan tâm thành lập “mạng lưới” Ni giới làm công tác giáo dục mầm non qua việc tạo diễn đàn, câu lạc bộ để chư Ni sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời lồng ghép khéo léo các giá trị đạo đức Phật giáo (lòng biết ơn, sự chia sẻ, yêu thiên nhiên) vào giáo trình; định kỳ tổ chức hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà trường và kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy trẻ cho chư Ni.