Những yếu tố xác định vị trí việc làm, biên chế mới

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát vị trí việc làm

Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong khối Chính phủ và UBND các cấp.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động nghiên cứu Hướng dẫn số 7 của Ban Tổ chức Trung ương và các tài liệu, nội dung kèm theo (bộ phụ lục, bộ biểu mẫu, hướng dẫn điền biểu, cẩm nang) và Hướng dẫn kèm theo công văn này để thống nhất về các quan điểm, nguyên tắc trong Kết luận số 107 của Bộ Chính trị.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở triển khai việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chỉ đạo công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực bảo đảm sát thực tế, xác định rõ công việc, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm, yêu cầu năng lực.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ lưu ý cần phải đánh giá các yếu tố tác động của phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa đối với việc thực hiện nhiệm vụ và nguồn nhân lực của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, tập hợp, chuẩn bị các nội dung, hồ sơ, tài liệu minh chứng kèm theo bảo đảm đủ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác kiểm chứng sau khi kê khai; gửi bộ biểu mẫu về Bộ Nội vụ trước ngày 5/11; hoàn thành kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu tại đầu mối trước ngày 15/11.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực gồm: Cơ quan hành chính nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2); Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ, ngành, địa phương kế thừa kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền đã được thực hiện theo các công văn của Ban Tổ chức Trung ương và danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Chỉ kế thừa những kết quả còn phù hợp và đã được kiểm chứng; tập trung rà soát thực chất để đề xuất điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ vị trí việc làm không còn phù hợp, chỉ bổ sung vị trí việc làm mới khi thực sự phát sinh nhiệm vụ, bảo đảm đúng thẩm quyền.

Việc rà soát, xác định vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, gắn với nhóm công việc tương đối ổn định và làm rõ 4 nội dung: Nội dung công việc, sản phẩm, người chịu trách nhiệm, năng lực cần thiết.

Gắn với kết quả sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị xác định nhu cầu nhân lực theo khối lượng, tính chất công việc, điều kiện thực hiện, không xuất phát từ biên chế, số người hiện có.

Kết quả xác định nhu cầu nhân lực là căn cứ xây dựng phương án biên chế. Khái niệm, phương pháp xác định vị trí việc làm được áp dụng thống nhất; cách xác định phải phù hợp với tính chất công việc của từng khối, từng cấp, không áp dụng một danh mục hay một định mức nhân lực chung cho tất cả các cơ quan, đơn vị.