Những yếu tố tài chính cần chuẩn bị trước khi vay mua ô tô trả góp

Bài viết phân tích ba nhóm yếu tố: vốn tự có, khả năng trả góp hằng tháng và các chi phí duy trì xe trong suốt thời gian vay.

1. Xác định vốn tự có và số tiền cần vay

Khoản vay mua ô tô thường chỉ tài trợ một phần giá trị xe, phần còn lại người mua cần chuẩn bị bằng vốn tự có.

Giá trị cần thanh toán khi mua xe không chỉ gồm giá niêm yết. Người mua còn phải chi trả lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí đăng kiểm, bảo hiểm bắt buộc và thường là bảo hiểm vật chất xe khi vay vốn. Tổng các khoản này mới là chi phí lăn bánh thực tế, và phần lớn thường được thanh toán bằng vốn tự có.

Vì vậy, khi tính số tiền cần vay, người mua nên bắt đầu từ chi phí lăn bánh, trừ đi số vốn tự có hiện có. Nếu vốn tự có chưa đủ để chi trả các khoản ngoài giá xe cùng phần đối ứng, có thể cân nhắc kéo dài thời gian tích lũy hoặc chọn phiên bản xe có giá phù hợp hơn.

Trong thời gian tích lũy, nhiều người gửi tiết kiệm phần vốn đã có để khoản tiền sinh lời trước khi mua xe. Theo dõi lãi suất ngân hàng hiện nay ở các kỳ hạn giúp chọn kỳ hạn đến hạn đúng thời điểm dự kiến mua xe, tránh phải rút trước hạn khi chưa cần dùng đến tiền.

Chi phí mua xe gồm cả giá niêm yết lẫn các khoản phí đăng ký và bảo hiểm đi kèm.

2. Ước tính khoản trả góp phù hợp với thu nhập

Sau khi xác định số tiền vay, bước tiếp theo là ước tính khoản trả góp hằng tháng và đối chiếu với thu nhập ổn định của gia đình.

Khoản trả góp phụ thuộc vào số tiền vay, thời hạn vay và lãi suất áp dụng. Thời hạn vay dài giúp khoản trả mỗi tháng nhẹ hơn, nhưng tổng tiền lãi phải trả sẽ tăng lên. Với ô tô, một tài sản giảm giá trị theo thời gian, nhiều người ưu tiên thời hạn vay vừa phải để hoàn tất khoản vay trong giai đoạn xe còn giữ được giá trị tốt.

Sử dụng bảng tính lãi suất vay ngân hàng giúp người mua nhập các thông số như số tiền vay, thời hạn và mức lãi suất tham khảo để xem khoản trả hằng tháng tương ứng. Nên thử thêm vài kịch bản với thời hạn và lãi suất khác nhau, đặc biệt kịch bản lãi suất cao hơn ở giai đoạn sau ưu đãi, để biết khoản trả góp có thể thay đổi ở mức nào.

Khi đối chiếu với thu nhập, khoản trả góp nên được đặt trong tổng thể ngân sách gia đình. Phần thu nhập còn lại sau khi trả góp cần đủ cho chi tiêu thiết yếu, các mục tiêu tài chính khác và quỹ dự phòng. Giả sử khoản trả góp chiếm phần lớn phần tiền dư mỗi tháng, gia đình sẽ khó ứng phó khi có chi phí phát sinh.

3. Dự trù chi phí duy trì xe trong thời gian vay

Khác với nhiều khoản vay khác, vay mua ô tô đi kèm các chi phí sử dụng xe phát sinh đều đặn trong suốt thời gian trả nợ.

Các chi phí duy trì thường gặp gồm:

● Nhiên liệu hoặc chi phí sạc điện theo quãng đường di chuyển

● Phí gửi xe hằng tháng tại nơi ở và nơi làm việc

● Bảo dưỡng định kỳ theo số kilomet hoặc thời gian sử dụng

● Phí bảo hiểm vật chất xe gia hạn hằng năm

● Phí cầu đường và phí đăng kiểm định kỳ

Mức chi cho từng khoản phụ thuộc vào tần suất sử dụng xe và khu vực sinh sống. Người dùng xe hằng ngày để đi làm sẽ có chi phí nhiên liệu và gửi xe cao hơn người chỉ dùng xe vào cuối tuần. Vì vậy, cách ước tính sát nhất là dựa trên lịch di chuyển thực tế của gia đình trong một tháng, thay vì dùng con số bình quân chung.

Khi cộng các khoản này với khoản trả góp, người mua sẽ có con số tổng chi phí sở hữu xe mỗi tháng. Đây mới là con số cần đối chiếu với ngân sách, vì một khoản trả góp vừa sức có thể trở thành gánh nặng nếu chưa tính đến chi phí duy trì.

Người vay cũng nên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trước khi nộp, gồm giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh thu nhập và sao kê tài khoản trong vài tháng gần nhất. Dòng tiền ổn định trên sao kê giúp quá trình thẩm định thuận lợi hơn. Trước khi ký hợp đồng, cần đọc kỹ điều khoản về cách điều chỉnh lãi suất, phí trả nợ trước hạn và yêu cầu về bảo hiểm xe trong thời gian vay.

Chi phí duy trì xe cần được tính cùng khoản trả góp trong ngân sách hằng tháng.

Chuẩn bị tài chính trước khi vay mua ô tô giúp người mua nhìn rõ toàn bộ chi phí, từ vốn tự có, khoản trả góp đến chi phí duy trì xe. Khi các con số này được tính đầy đủ và đặt trong ngân sách gia đình, quyết định mua xe sẽ phù hợp với khả năng tài chính và không ảnh hưởng đến các mục tiêu dài hạn khác.