Những yêu cầu về bảo vệ mạng và dữ liệu của Đảng

Quy chế số 03-QC/TW ngày 19/10/2026 của Ban Bí thư quy định về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng. Quy chế gồm 5 chương, 16 điều, xác định rõ nguyên tắc tổ chức, kết nối, vận hành hệ thống; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu.

Một trong những yêu cầu quan trọng là bảo đảm an toàn trong kết nối, trao đổi và xử lý thông tin, dữ liệu. Việc kết nối giữa Mạng thông tin diện rộng của Đảng và Mạng Internet phục vụ các cơ quan, tổ chức đảng phải tuân thủ các quy định về bảo mật, thực hiện chuyển tiếp dữ liệu an toàn, có kiểm soát và giám sát. Đối với thông tin, dữ liệu thuộc bí mật nhà nước, việc quản lý, sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu bảo vệ tương ứng.

Quy chế đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu trong quá trình triển khai, vận hành các nền tảng số, ứng dụng số, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, quy định các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo, xử lý nguy cơ mất an toàn; tổ chức giám sát an ninh mạng liên tục 24/7, sao lưu và khôi phục dữ liệu nhằm duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.

Quy chế đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng trong chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người sử dụng hệ thống có trách nhiệm tuân thủ quy định về bảo mật, sử dụng tài khoản, thiết bị đúng thẩm quyền, kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu mất an ninh mạng. Quy chế có hiệu lực từ ngày 19/10/2026, thay thế Quy chế số 07-QC/TW ngày 31/10/2025 của Ban Bí thư.