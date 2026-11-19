Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể và đại biểu thanh niên tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Ngày 19/11, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2026. Với chủ đề “Thanh niên Thủ đô-Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”, hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận 3 nhóm nội dung trọng tâm.

Cụ thể, các nội dung thảo luận xoay quanh một số vấn đề: phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; thanh niên tham gia xây dựng Thủ đô “văn hiến-văn minh-hiện đại-hạnh phúc”; hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa và nâng tầm vị thế Thủ đô.

Thanh niên băn khoăn về chi phí sinh hoạt, ngại lập gia đình

Một trong những chủ đề gây chú ý tại hội nghị là tình trạng một bộ phận không nhỏ người trẻ mong muốn lập gia đình, sinh con nhưng gặp rào cản về chi phí sinh hoạt, giá nhà ở trong bối cảnh thu nhập thời gian đầu lập nghiệp còn nhiều hạn chế.

Trước những băn khoăn trên, đại diện Sở Y tế thành phố Hà Nội cho hay: mức sinh của Thủ đô đã giảm dưới mức sinh thay thế từ năm 2023. Nếu như năm 2023 mức sinh ở thành phố Hà Nội đạt 1,88 con/phụ nữ, thì đến năm 2024 là 1,86 và năm 2025 chỉ đạt 1,87. Trong khi đó, mức sinh thay thế là 2,1 con/phụ nữ.

Đại biểu thanh niên đặt câu hỏi tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Để đồng hành với thanh niên, Hà Nội sẽ triển khai các chính sách theo Luật Dân số và Nghị định số 168/2026/NĐ-CP. Cụ thể, sẽ hỗ trợ tài chính khi phụ nữ sinh con và phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi; lao động nữ đủ điều kiện được nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ hai, lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Cũng theo đại diện các ngành, thành phố Hà Nội sẽ chú trọng giảm gánh nặng kinh tế cho nhân dân nói chung, người trẻ nói riêng bằng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; ưu tiên để người trẻ và người có từ hai con đẻ trở lên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội; phát triển hệ thống mẫu giáo, nhà trẻ, dịch vụ trông giữ trẻ, hỗ trợ gia đình nuôi con nhỏ và một số chi phí giáo dục, y tế ban đầu.

Cần những cơ chế cụ thể về thu hút, trọng dụng nhân tài trẻ

Một số ý kiến đại biểu lưu ý sự cần thiết của việc xây dựng ngân hàng dữ liệu công khai kèm các môi trường thử nghiệm cho những nhóm nghiên cứu trẻ; có cơ chế để nhà khoa học trẻ theo đuổi các dự án rủi ro cao; mở rộng thi tuyển, tuyển chọn cạnh tranh đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI).

Đối với ý kiến trên, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cho hay, Thủ đô đang đổi mới theo hướng đặt hàng nhiệm vụ từ các bài toán thực tiễn và thử nghiệm có kiểm soát với cơ chế chấp nhận rủi ro.

Đại diện các sở, ngành của thành phố Hà Nội giải đáp thắc mắc, trao đổi với thanh niên. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong khi đó, đại diện Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết: Các chính sách, việc công khai thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 92 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 92 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Thành phố hiện vẫn tiếp tục chú trọng phát hiện, đào tạo cán bộ trẻ; tuyển chọn công khai, cạnh tranh và rà soát công tác này đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý khác theo đúng những quy định liên quan.

Về việc giáo dục trí tuệ nhân tạo, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ phối hợp Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội xây dựng chương trình, huy động giảng viên trẻ, sinh viên tiêu biểu hỗ trợ. Công tác này dự kiến triển khai từ học kỳ 2 năm học 2026-2027, đồng thời ưu tiên các địa bàn khó khăn.

Mục tiêu phát triển nhanh, bền vững Thủ đô cần sự chung tay của thế hệ trẻ

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng cho rằng, chủ đề của hội nghị đã gợi mở yêu cầu về sự vào cuộc từ cả chính quyền và thanh niên. Trong đó, chính quyền cần kiến tạo cơ hội, môi trường, còn người trẻ cần chủ động đề xuất, tham gia thực hiện và chứng minh năng lực bằng kết quả cụ thể.

"Hà Nội đang đứng trước yêu cầu cao về phát triển nhanh nhưng phải bền vững, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân... Những mục tiêu đó không thể chỉ dựa vào đầu tư hạ tầng hay nguồn lực ngân sách, mà còn cần tri thức, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ", Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Đồng chí Vũ Đại Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo hướng dễ tìm hiểu, dễ tiếp cận, thực hiện minh bạch. Đặc biệt, khi đã lựa chọn được người có năng lực, cần mạnh dạn giao việc, kể cả việc khó và đánh giá bằng sản phẩm, hiệu quả công việc, tạo điều kiện để cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Đối với hoạt động đổi mới sáng tạo, đồng chí yêu cầu phân biệt rõ rủi ro trong thử nghiệm được nhận diện, kiểm soát theo quy định với hành vi thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật. Ngoài ra, cần công khai thông tin về các chính sách nhà ở, điều kiện và thủ tục tiếp cận để người có nhu cầu thực sự được thụ hưởng; quan tâm hơn đến chăm sóc sức khỏe, sinh con, nuôi dạy con cũng như các dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ.

Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, đại diện tuổi trẻ Thủ đô phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo thành phố. (Ảnh: LINH PHAN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, kể cả những vấn đề chưa được trao đổi trực tiếp; phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, nội dung cần phối hợp và vấn đề phải báo cáo thành phố xem xét. Thông báo kết luận liên quan phải xác định rõ đầu mối, tiến độ và kết quả cần đạt.