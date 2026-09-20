Những xe tăng quân sự dân thường Mỹ có thể mua

Có một điều khiến nhiều người bất ngờ là việc sở hữu xe tăng là hợp pháp tại tất cả 50 bang của Mỹ. Chính phủ liên bang không quản lý phương tiện này mà chỉ kiểm soát các loại vũ khí được trang bị trên đó.

Sau khi vô hiệu hóa pháo chính, một quy trình tương đối đơn giản, chiếc xe tăng về mặt pháp lý không khác một chiếc máy kéo. Giá xe tăng dao động từ khoảng 15.000 USD đến hơn 2,5 triệu USD đối với một chiếc Panzer Đức hiếm từ Thế chiến II.

Trang Military Machine cho biết đã theo dõi thị trường xe tăng dân sự trong nhiều năm và năm 2026 là thời điểm đáng chú ý đối với người muốn mua xe tăng. Các xe bọc thép từ Thế chiến II tiếp tục tăng giá khi số lượng xe được giao dịch ngày càng khan hiếm. Những xe tăng dư thừa từ thời Chiến tranh Lạnh, từng được bán với giá tương đương một chiếc sedan cũ, cũng tăng giá đều đặn.

Tình hình an ninh toàn cầu, đặc biệt là việc các nước châu Âu rút bớt xe tăng khỏi kho dự trữ để hỗ trợ Ukraine, cũng khiến nguồn cung những mẫu như Leopard 1, vốn từng khá dồi dào, trở nên khan hiếm hơn.

Dưới đây là một số mẫu xe tăng quân sự mà người thường có thể thực sự sở hữu cùng thông tin về giá cả.

Xe tăng T-34-85 cực hiếm từ thời Thế chiến II

Giá: 80.000 - 100.000 USD đối với xe đang hoạt động và 20.000 - 50.000 USD với xe cần phục chế

Xe tăng T-34. Ảnh: Military Machine

T-34 được cho là một trong những mẫu xe tăng quan trọng nhất trong lịch sử. Hơn 84.000 chiếc đã được sản xuất, nhiều hơn bất kỳ mẫu xe tăng nào khác trong Thế chiến II. Xe tăng này đã làm thay đổi cơ bản cách Đức chiến đấu tại Mặt trận phía Đông.

Khi quân đội Đức lần đầu chạm trán T-34 vào năm 1941, họ đã bị bất ngờ. Phần giáp nghiêng của T-34 có khả năng làm chệch hướng những loại đạn pháo vốn có thể xuyên thủng lớp giáp của các mẫu xe tăng Đức và Đồng minh cùng thời.

Biến thể T-34-85, được đưa vào sử dụng năm 1944, có tháp pháo được nâng cấp để lắp khẩu pháo ZiS-S-53 cỡ 85mm, nhằm đối phó với những mẫu xe tăng Đức hạng nặng hơn như Panther và Tiger. Xe cũng được thiết kế lại để có thêm chỗ cho thành viên thứ 5 trong kíp lái.

Đối với người mua dân sự, T-34-85 được xem là một trong những mẫu xe tăng có mức giá tương đối hợp lý trên thị trường xe tăng thời Thế chiến II. Những chiếc còn hoạt động được bán với giá 80.000 - 100.000 USD, chỉ bằng một phần giá của xe tăng Sherman.

Tuy nhiên, giá T-34 đã tăng mạnh. Khoảng 15 năm trước, một chiếc T-34 có thể được mua với giá chỉ 10.000 USD. Nguồn cung T-34 thuộc sở hữu tư nhân ngày càng giảm khi nhiều chiếc được các bảo tàng và khu tưởng niệm mua lại.

Phần lớn những chiếc T-34 còn được rao bán đến từ các nhà kinh doanh ở Đông Âu, như Mortar Investments tại Prague, chuyên phục chế các loại xe bọc thép thời Liên Xô để bán cho thị trường dân sự.

Xe tăng Đức Panzer IV có giá hơn 2 triệu USD

Giá ước tính: 2,4 - 2,6 triệu USD

Xe tăng Đức Panzer IV. Ảnh: Military Machine

Nếu bạn muốn sở hữu một phần lịch sử Thế chiến II có khả năng thu hút mọi ánh nhìn tại bất kỳ cuộc trưng bày xe quân sự nào trên thế giới thì không gì sánh được với chiếc Panzer IV.

Panzerkampfwagen IV là xương sống của lực lượng thiết giáp Đức trong suốt Thế chiến II. Quá trình phát triển mẫu xe này bắt đầu từ giữa những năm 1930 và khoảng 8.500 chiếc đã được chế tạo.

Panzer IV tham chiến trên tất cả các mặt trận mà Đức tham gia đồng thời liên tục được nâng cấp. Các phiên bản được trang bị nhiều loại pháo khác nhau, từ pháo 75mm nòng ngắn dành cho nhiệm vụ yểm trợ bộ binh đến phiên bản pháo nòng dài có khả năng đối đầu trực tiếp với xe tăng Đồng minh.

Vấn đề là gần như không còn chiếc Panzer IV nào thuộc sở hữu tư nhân. Phần lớn những chiếc còn lại hiện được lưu giữ tại các bảo tàng.

Năm 2014, nhà đấu giá RM Sotheby's từng đưa ra đấu giá một chiếc Panzer IV thuộc bộ sưu tập xe quân sự nổi tiếng của Jacques Littlefield. Đây là chiếc xe từng bị Israel thu giữ từ Syria trong Cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Trước phiên đấu giá, chiếc xe được định giá 2,4 - 2,6 triệu USD.

Theo các chuyên gia của Military Machine, mức giá này gần như chắc chắn đã tăng kể từ đó. Với những người có đủ khả năng tài chính, việc tìm được một chiếc Panzer IV để mua không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc mà còn cần sự kiên nhẫn, các mối quan hệ và may mắn.

M-50 Super Sherman của Israel

Giá: 300.000 - 400.000 USD

Xe tăng M-50 Super Sherman. Ảnh: Military Machine

Israel đã cải tiến xe tăng M4 Sherman của Mỹ và tạo ra một phiên bản vượt trội hơn hẳn. M-50, có biệt danh “Super Sherman”, là biến thể được cải tiến sâu, phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ những năm 1950 đến thập niên 1970.

Cải tiến quan trọng nhất là thay khẩu pháo nguyên bản của Mỹ bằng pháo CN 75-50 75mm nòng dài, tốc độ cao do Pháp sản xuất. Loại pháo này có khả năng xuyên giáp tốt hơn đáng kể, đủ sức đối phó với các loại xe tăng do Liên Xô cung cấp cho những đối thủ của Israel.

Super Sherman không đơn thuần là một phiên bản nâng cấp. Chiếc xe tăng này là minh chứng cho sự sáng tạo của Israel trong việc tận dụng tối đa nguồn lực hạn chế. M-50 từng tham chiến trong Cuộc khủng hoảng kênh đào Suez năm 1956, đóng vai trò đáng kể trong Cuộc chiến 6 ngày năm 1967 và được sử dụng làm lực lượng dự bị trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973.

Sau khi IDF cho M-50 nghỉ hưu, Israel chuyển giao một số xe cho quân đội Nam Lebanon.

Lịch sử đặc biệt cùng số lượng sản xuất tương đối ít khiến M-50 trở thành món đồ được giới sưu tầm xe tăng quân sự săn đón. Giá một chiếc hiện vào khoảng 300.000 - 400.000 USD, cao hơn đáng kể so với bản Sherman tiêu chuẩn, chủ yếu do độ hiếm và câu chuyện ấn tượng của mẫu xe này.

Các mẫu xe tăng giá vài trăm nghìn USD

M4 Sherman khoảng 250.000 - 500.000 USD đối với xe còn hoạt động, xe cần phục chế có thể từ 50.000 - 125.000USD.

M3 General Lee khoảng 125.000 - 200.000 USD.

M24 Chaffee khoảng 275.000 - 375.000 USD.

M5A1 Stuart khoảng 125.000 - 290.000 USD.

M22 Locust khoảng 200.000 USD, nhưng rất hiếm.

Centurion AVRE khoảng 150.000 - 300.000 USD.

Chieftain Mk10 khoảng 25.000 - 85.000 USD

Leopard 1 khoảng 225.000 - 550.000 USD trở lên.