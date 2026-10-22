Những xã, phường, đặc khu nào ở Hải Phòng thuộc vùng cấm bay flycam?

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn thành phố có 20 xã, phường, đặc khu thuộc vùng cấm bay flycam.

Cụ thể, gồm: Hải An, Đông Hải, Ngô Quyền, Gia Viên, Thủy Nguyên, Lê Chân, An Biên, Kiến An, Phù Liễn, An Hải, An Dương, Hưng Đạo, Dương Kinh, An Lão, An Khánh, An Hưng, Nghi Dương, Kiến Thụy, Kiến Minh và đặc khu Cát Hải.

Cùng với đó, 10 xã, phường thuộc vùng hạn chế bay flycam, gồm: Nam Triệu, Hồng Bàng, Nam Đồ Sơn, An Quang, Quyết Thắng, Tiên Lãng, Tân Minh, Tiên Minh, Kiến Hưng và Kiến Hải.

Toàn bộ địa giới phường Phù Liễn nằm trong khu vực cấm bay (thiết bị bay không người lái, thả diều, đèn trời...). Ảnh: UBND phường Phù Liễn.

Ngoài ra, 3 phường gồm: Liên Hòa, Hà An, Phong Cốc (thuộc TP Quảng Ninh) cũng nằm trong vùng cấm bay và hạn chế bay liên quan đến sân bay Cát Bi.

Việc xác định các khu vực cấm bay, hạn chế bay nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng ngừa nguy cơ va chạm giữa tàu bay với diều, flycam và các vật thể bay khác.

Thời gian qua, một số vụ việc người dân tự ý thả diều, vận hành flycam trong khu vực cấm bay đã khiến chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh hoặc thay đổi giờ khởi hành...