Những vườn gió trầm nuôi hy vọng ở Rào Tre

Hội viên phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh mang giống cây gió trầm đến trồng cho các chị em đồng bào dân tộc Chứt. Ảnh: Thanh Giang

Mầm xanh từ những tấm lòng

Men theo con đường nhỏ dưới chân núi Ka Đay, vườn gió trầm hơn 1.000 cây của bà Hồ Thị Nam, người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, hiện lên với những hàng cây non đang vươn mình trong nắng gió. Chỉ tay về phía những hàng cây đang phát triển xanh tốt, bà Nam chia sẻ: “Trước đây, kinh tế gia đình tôi chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những thửa ruộng lúa nước được cán bộ Biên phòng hướng dẫn canh tác đã góp phần bảo đảm lương thực, nhưng để có thêm thu nhập, tích lũy cho tương lai vẫn là điều không dễ dàng. Bởi vậy, khi được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ cây giống gió trầm, gia đình tôi mừng lắm. Cứ vài tháng, các chị lại lên một lần để hướng dẫn cách chăm sóc nên cây sinh trưởng tốt. Tôi hy vọng sau này, cây gió trầm sẽ giúp gia đình tôi khấm khá hơn”.

Cách nhà bà Hồ Thị Nam không xa, vườn gió trầm của gia đình chị Nguyễn Thị Tương và chị Hồ Thị Hợi cũng đang phát triển ổn định. Trong quá trình chăm sóc, các gia đình được các hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh hướng dẫn làm cỏ, bón phân, theo dõi tình trạng sinh trưởng để kịp thời điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp. Những kiến thức tưởng chừng đơn giản nhưng thiết thực ấy giúp chị em từng bước làm quen với phương thức sản xuất mới, không còn chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ ban đầu.

Với đồng bào Chứt ở Rào Tre, trồng cây gió trầm vẫn là mô hình còn mới, đòi hỏi sự kiên trì và quá trình tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong quá trình chăm sóc, những khu vườn nhỏ hôm nay đang mở ra một hướng phát triển sinh kế mới cho bà con.

Gieo sinh kế, vun đắp tương lai

Bản Rào Tre hiện có 46 hộ với 115 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Chứt; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 36%. Những năm qua, với sự hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, bà con từng bước thay đổi tập quán canh tác, tiếp cận phương thức trồng lúa nước, chủ động hơn trong bảo đảm lương thực. Song để giảm nghèo bền vững, việc tạo thêm sinh kế phù hợp với điều kiện tự nhiên, khai thác hiệu quả quỹ đất và sức lao động có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là cơ sở để người dân từng bước nâng cao thu nhập, giảm dần sự phụ thuộc vào một nguồn sản xuất duy nhất.

Từ thực tế đó, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh triển khai hỗ trợ cây gió trầm cho các hộ dân, chú trọng tạo điều kiện để phụ nữ dân tộc Chứt tham gia phát triển kinh tế gia đình. Hoạt động không chỉ dừng ở việc trao cây giống mà còn đi kèm hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc và lựa chọn diện tích trồng phù hợp.

Bà Hồ Thị Nam vui mừng vì vườn cây gió trầm được phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng phát triển tốt. Ảnh: Thế Mạnh

Chị Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre cho biết: Bà con trong bản rất phấn khởi khi được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ cây giống, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc. Những vườn cây đang xanh tốt khiến mọi người có thêm niềm tin. Chúng tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều gia đình được hỗ trợ để cùng phát triển mô hình, góp phần thay đổi cuộc sống của bà con.

Theo Thiếu tá Mai Thu Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, Hội đã hỗ trợ hàng nghìn cây giống cho người dân, đồng thời hướng dẫn cải tạo đất, lựa chọn những khu vực phù hợp để trồng và chăm sóc cây. Mới đây, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục huy động cán bộ, hội viên lên bản Rào Tre, trực tiếp hỗ trợ trồng và trao tặng 700 cây giống gió trầm cho gia đình chị Hồ Thị Nga. Những cây giống được đưa đến tận tay người dân cùng sự hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật trồng, chăm sóc, góp phần mở rộng mô hình sinh kế tại địa bàn còn nhiều khó khăn.

“Chúng tôi mong muốn giúp chị em có thêm hướng phát triển kinh tế lâu dài, từng bước tự chủ trong sản xuất và cải thiện cuộc sống. Dù hiện nay mới có hơn 10 hộ trồng cây gió trầm, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hỗ trợ thêm nhiều gia đình để ngày càng có nhiều chị em người Chứt được tiếp cận mô hình này” - Thiếu tá Mai Thu Hà cho biết.

Điều đáng quý ở mô hình không chỉ nằm ở số lượng cây giống được trao tặng, mà còn ở sự đồng hành bền bỉ của những người lính Biên phòng. Bằng những việc làm cụ thể, từ hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra quá trình chăm sóc đến động viên các gia đình kiên trì sản xuất, cán bộ, hội viên phụ nữ Biên phòng đang góp phần khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên, giúp người dân từng bước chuyển từ tiếp nhận hỗ trợ sang tự xây dựng sinh kế cho mình.

Dưới chân núi Ka Đay, những vườn gió trầm vẫn lặng lẽ lớn lên giữa đại ngàn Giăng Màn. Phía sau những hàng cây non là sự cần mẫn của người phụ nữ dân tộc Chứt và tấm lòng của những người lính quân hàm xanh luôn sát cánh cùng bà con. Hiệu quả kinh tế của mô hình vẫn cần thời gian kiểm chứng, đòi hỏi sự kiên trì của người dân và những giải pháp hỗ trợ phù hợp. Nhưng khi có thêm kiến thức, cơ hội chủ động sản xuất và niềm tin vào tương lai, mỗi mầm cây được vun trồng hôm nay sẽ trở thành khởi đầu cho hành trình đổi thay ở Rào Tre.