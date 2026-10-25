Những vùng chè lan tỏa không khí Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Chương trình "Chuyện trà Trại Cài - Hương đất, tình người Đồng Hỷ". Ảnh TNGOV

Từ những vùng chè lâu đời, các chương trình trải nghiệm, giao lưu văn hóa và giới thiệu sản phẩm đang góp phần đưa hình ảnh đất và người Thái Nguyên đến gần hơn với du khách, đồng thời mở thêm cơ hội quảng bá thương hiệu chè địa phương.

Một trong những hoạt động nổi bật diễn ra ngày 24/10 tại xã Đồng Hỷ là chương trình "Chuyện trà Trại Cài - Hương đất, tình người Đồng Hỷ". Tại đây, người dân và du khách được hòa mình vào không gian văn hóa trà với hội thi hái chè "Vũ điệu búp xanh - Hương sắc Trại Cài", trải nghiệm "Theo dấu búp trà", giao lưu thưởng trà và các tiết mục văn nghệ của người làm chè.

Cùng với những hoạt động trải nghiệm, các sản phẩm chè đặc sản, chè an toàn, chè hữu cơ, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương được giới thiệu, trưng bày. Qua đó, chương trình tạo cơ hội để người sản xuất quảng bá sản phẩm, chia sẻ câu chuyện nghề và giới thiệu những nét riêng của vùng chè Trại Cài.

Điểm đáng chú ý là văn hóa trà được giới thiệu từ chính đời sống sản xuất của người dân. Từ việc chăm sóc cây chè, thu hái búp non đến chế biến và thưởng trà, mỗi công đoạn đều góp phần làm nên giá trị của sản phẩm. Những trải nghiệm như vậy giúp du khách hiểu rõ hơn về nghề chè, đồng thời mở ra khả năng kết nối sản xuất nông nghiệp với du lịch cộng đồng.

Hội thi hái chè “Vũ điệu búp xanh - Hương sắc Trại Cài”. Ảnh TNGOV

Ông Nguyễn Hữu Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ chia sẻ, Đồng Hỷ xác định phát triển cây chè phải gắn với nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường; đồng thời kết nối vùng chè với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

Thông qua Festival, Đồng Hỷ mong muốn câu chuyện về trà Trại Cài và văn hóa trà địa phương được quảng bá rộng rãi hơn, tạo cơ hội đưa sản phẩm đến gần thị trường và từng bước nâng cao giá trị cây chè.

Theo kế hoạch được công bố, Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, với chủ đề "Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà". Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh, gồm nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch và xúc tiến đầu tư.

Trong khuôn khổ Festival, các hoạt động thưởng trà cùng người nổi tiếng dự kiến được tổ chức tại những vùng chè như Tân Cương, Đồng Hỷ, Vô Tranh, La Bằng và Đồng Phúc. Bên cạnh đó là các chương trình triển lãm, trưng bày sản phẩm, không gian Phố Trà, Diễn đàn Trà Quốc tế và hoạt động quảng bá thương hiệu chè.

Đại biểu và du khách thưởng trà, tham quan Không gian thưởng trà và gian hàng nông sản địa phương. Ảnh TNGOV

Việc các địa phương chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng trước thời điểm khai mạc chính thức góp phần tạo không khí sôi nổi, đồng thời đưa Festival đến gần hơn với cộng đồng sản xuất chè. Đây cũng là dịp để các vùng chè giới thiệu cảnh quan, văn hóa bản địa và những sản phẩm đặc trưng tới du khách.

Tuy nhiên, giá trị lâu dài của Festival không chỉ nằm ở số lượng sự kiện hay lượng khách đến tham quan. Điều quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa hoạt động quảng bá thành cơ hội tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho người trồng chè và phát triển các sản phẩm du lịch có bản sắc.

Từ Trại Cài đến Tân Cương và những vùng chè khác của tỉnh, mỗi hoạt động hưởng ứng sẽ góp thêm một câu chuyện về nghề chè, con người và văn hóa Thái Nguyên. Khi những câu chuyện ấy được kết nối với chất lượng sản phẩm và trải nghiệm du lịch thực chất, Festival có thể trở thành động lực quảng bá thương hiệu chè của tỉnh một cách bền vững.