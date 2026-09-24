Những vụ việc nào có thể được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định tổ chức tiếp công dân trực tuyến?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ, những vụ việc dưới đây có thể được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định tổ chức tiếp công dân trực tuyến:

1. Vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh có tính chất phức tạp, kéo dài, cần sự phối hợp giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức hoặc cần sự chỉ đạo, đối thoại trực tiếp của lãnh đạo cơ quan ở các địa điểm khác nhau.

2. Vụ việc mà người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh cư trú tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc đối tượng chính sách, người già yếu, người khuyết tật có nguyện vọng tiếp trực tuyến.

3. Vụ việc phát sinh trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh hoặc vì lý do an ninh, trật tự xã hội mà việc tiếp công dân trực tiếp gặp khó khăn.

4. Vụ việc tố cáo phức tạp mà người tố cáo không yêu cầu bảo vệ danh tính và những thông tin cá nhân của mình và cơ quan tiếp công dân bảo đảm được các điều kiện về bảo mật theo quy định của pháp luật.

5. Các vụ việc khác theo yêu cầu thực tiễn.

* Bạn đọc Phạm Văn Nam ở xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trong lắp đặt, sử dụng điện được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 12 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, thiết bị điện, thiết bị đóng ngắt, bảo vệ không bảo đảm an toàn phòng cháy.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì thiết bị điện phòng nổ đã được trang bị, lắp đặt.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt, sử dụng thiết bị điện phòng nổ.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có giải pháp ngăn cháy đối với khu vực sạc điện cho xe động cơ điện tập trung trong nhà;

b) Không có hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy;

c) Không duy trì nguồn điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy.

5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 điều này khi để xảy ra cháy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện giải pháp ngăn cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4 điều này.