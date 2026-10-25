Những vụ việc gây xôn xao dư luận tuần qua đang được xử lý thế nào?

Người đàn ông cầm gậy đập phá ô tô trên đường tại TP HCM

Ngày 18/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp điện chặn xe tải đang lưu thông trên đường Quách Điêu (xã Vĩnh Lộc). Tại đây, người này liên tục lớn tiếng chửi bới, hung hãn cầm gậy gỗ đập nhiều nhát vào kính chắn gió và kính bên hông xe tải khiến kính xe vỡ, sau đó rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến người đi đường hoảng sợ, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đối tượng được xác định là Huỳnh Lương Lộc (35 tuổi, ở xã Bà Điểm).

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ cầm gậy đập phá ô tô trên đường.

Cô giáo bị nam sinh hành hung trong lớp học ở Hà Nội

Thông tin sơ bộ, hơn 10 ngày 19/10, tại 1 phòng học của trường THPT M.Đ.C, do không ít học sinh trong lớp không làm bài tập về nhà, trong đó có nam sinh L.H.V, nên cô H. (giáo viên bộ môn Toán, đồng thời là chủ nhiệm lớp) đã yêu cầu những học sinh này đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ. L.H.V bất ngờ lao đến dùng tay tác động vật lý vào đầu và vùng mặt cô H.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô H. Kết quả, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 21/10, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Tài xế bị đâm chết trong ô tô ở Hà Nội, nghi do mâu thuẫn tình cảm

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, trú tại xã Xuân Mai, hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) nghi ngờ anh N.B.Đ. (46 tuổi, trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Chiều 20/10, phát hiện anh Đ. điều khiển ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan lái xe máy đuổi theo. Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan dừng xe chắn trước đầu ô tô của anh Đ. rồi lấy một chiếc búa đập vỡ kính ô tô. Trong lúc hai bên giằng co, Hoan đấm vào miệng anh Đ. rồi rời khỏi hiện trường. Đi được khoảng 200-300m, Hoan lấy một con dao trên bàn bán thịt lợn gần đường và điều khiển xe máy đi tìm anh Đ. Hoan dùng dao đâm anh Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Quý Hoan để điều tra về hành vi giết người.

4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

4 phạm nhân trốn trại gồm: Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) chấp hành án 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến chiều 22/10, Trại giam A2 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn khỏi nơi giam, theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ việc.

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Cường.

Nam sinh bịa chuyện bị “xe khách bắt cóc” sang biên giới Campuchia

Ngày 21/10, Trường Cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2 ra thông báo khẩn về việc xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới. Theo thông tin nam sinh cung cấp với nhà trường và gia đình, ngày 16/10, khi bắt xe khách trên quốc lộ 51 để về nhà tại TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), em này bị chở đi đến gần biên giới Campuchia. May mắn nam sinh thoát được và tự bắt xe về lại nhà.

Tuy nhiên, khi làm việc với Công an Đồng Nai, nam sinh thừa nhận đây là chuyện “bịa đặt” để gây sức ép gia đình mua xe máy đi học.

Nhà trường đã có thông báo đính chính và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và người dân cả nước.

Công an Đồng Nai khuyến cáo, khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, người dân cần chủ động kiểm tra tính xác thực thông qua các nguồn tin chính thống và cơ quan chức năng trước khi chia sẻ; tránh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nghi phạm cướp tiệm vàng táo tợn tại TP HCM

Thông tin ban đầu, khoảng 6h50 ngày 24/10, tại tiệm vàng K.T.N.P (phường Tân Khánh, TP HCM), một đối tượng đã sử dụng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm vàng là chị T.T.G.H. (sinh năm 1997) nhằm mục đích cướp tài sản.

Khi bị chủ tiệm chống trả quyết liệt, đối tượng đã gây thương tích nhẹ đối với chị H rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản. Đến khoảng 9h cùng ngày, bị hại đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết, các đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm cướp tiệm vàng K.T.N.P.

Các vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.