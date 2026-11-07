Những vòng xe kết nối tình hữu nghị, lan tỏa màu xanh Hà Nội

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Cẩm Anh)

Sáng 7/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, chương trình Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh lần thứ 6 diễn ra với sự tham gia của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế.

Đây là hoạt động giao lưu hữu nghị thường niên do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976-2026).

Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế. (Ảnh: Vy Anh)

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài cùng đại diện các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định, Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh không chỉ là hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe mà còn là nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Đông đảo bạn bè quốc tế và người dân Thủ đô hưởng ứng chương trình. (Ảnh: Vy Anh)

Chương trình năm nay càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp Việt Nam và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo ông Nguyễn Ngọc Kỳ, thông qua hành trình đạp xe trên những tuyến phố mang đậm dấu ấn lịch sử của Hà Nội, các đại biểu cùng lan tỏa thông điệp về hòa bình, bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng Thủ đô “Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện”.

Hành trình là dịp gắn kết giữa những người dân Thủ đô. (Ảnh: Vy Anh)

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Đại sứ Philippines tại Việt Nam Jackielou-Mary Gan Huelgas cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện để Đại sứ quán phối hợp tổ chức hoạt động ý nghĩa này trong khuôn khổ các sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước sự hưởng ứng của đông đảo đại biểu quốc tế và người dân Thủ đô, bà Jackielou-Mary Gan Huelgas nhấn mạnh, hành trình xe đạp là dịp để mọi người gặp gỡ, kết nối, qua đó tăng cường tình hữu nghị và sự gắn bó giữa các cộng đồng.

Người dân Thủ đô hào hứng tham gia chương trình. (Ảnh: Vy Anh)

Phó Đại sứ tin tưởng thành công của chương trình sẽ góp phần vào mục tiêu giảm phát thải chung, đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Philippines, hướng tới chặng đường hợp tác trong 50 năm tiếp theo.