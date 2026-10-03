Những 'viên ngọc' quý trong bãi xe phế liệu khiến dân chơi xế cổ mê mẩn

Chủ bãi xe là David Lyons, một người đam mê xe cổ. Khác với hình dung thông thường về một bãi phế liệu, Lyon’s Vintage được chăm sóc khá kỹ. Khu vực này sạch sẽ, những chiếc xe được bảo quản cẩn thận, cửa và cốp thường được đóng kín, trong khi động cơ được che chắn khỏi thời tiết.

Autocar cho rằng nơi đây giống một bãi xe cứu hộ và lưu giữ xe cổ hơn là một junkyard đúng nghĩa.

Mercury Comet 1961

Một trong những chiếc xe có thể mua lại tại khu vực phía trước bãi là Mercury Comet station wagon đời 1961. Chiếc xe được rao giá 3.000 USD, cao hơn khoảng 650 USD so với giá xe mới vào thời điểm xuất xưởng.

Trong tổng số 183.259 chiếc Comet được bán trong năm 1961, có 22.165 chiếc thuộc phiên bản wagon 4 cửa.

Ford Deluxe 1941

Chiếc Ford Deluxe đời 1941 nằm giữa những tán cây và lá khô. Autocar cho biết chuyến thăm của họ diễn ra trước thời kỳ Covid-19.

Lyon’s Vintage cũng bán và vận chuyển phụ tùng xe cổ tới nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, ngay cả những chiếc xe đã xuống cấp vẫn có thể chứa những bộ phận có giá trị đối với người phục chế.

Buick Special 1954

Nắp ca-pô của một chiếc xe tải Ford sản xuất trong thập niên 1960 được tận dụng để che chắn khoang động cơ của Buick Special Deluxe sedan đời 1954.

Theo Autocar, việc bảo vệ động cơ bằng cách đơn giản này đáng lẽ phải phổ biến hơn tại các bãi xe cổ.

Chiếc Buick dường như đã nằm ở Lyon’s Vintage từ rất lâu, thậm chí có thể từ khi bãi xe bắt đầu hoạt động vào thập niên 1990. Hơn 70.000 chiếc sedan 4 cửa này từng được bán ra trong năm 1954.

Ford Thunderbird 1961

Ford Thunderbird được thiết kế lại vào năm 1961, mở đầu thế hệ thứ ba với kiểu dáng đặc trưng. Thiết kế mới được thị trường đón nhận, thể hiện qua doanh số 73.051 xe.

Dù chiếc Thunderbird tại Lyon’s Vintage không còn khả năng vận hành, xe vẫn còn nhiều phụ tùng có thể tận dụng.

Dodge Dart 1974

Chiếc Dodge Dart đời 1974 từng khiến nhóm Autocar mất thời gian tìm hiểu xem đây có phải một phiên bản đặc biệt hay không.

Cuối cùng, họ nhận ra dải màu trắng ở phía sau chỉ là nét sơn thủ công do chủ nhân trước đó tạo ra.

Dodge Dart được sản xuất từ năm 1960 đến 1976. Ban đầu đây là mẫu xe cỡ lớn, sau đó chuyển sang phân khúc trung từ năm 1962 và trở thành xe cỡ nhỏ trong những năm tiếp theo.

Pontiac Chieftain 1950

Chiếc Pontiac Chieftain sedan 4 cửa đời 1950 mang trên thân hàng loạt lỗ thủng. Autocar cho rằng xe có thể từng bị những tay thợ săn bắn nhầm hoặc bị sử dụng trong một vụ cướp ngân hàng.

Tuy nhiên, khả năng chạy trốn bằng chiếc xe này không thực sự cao, bởi ngay cả những phiên bản động cơ 8 xi-lanh cũng mất gần 20 giây để đạt 60 mph, tương đương khoảng 97 km/h.

Buick Special Convertible 1965

Một chiếc Buick Special convertible đời 1965 nằm trong tình trạng xuống cấp nặng. Thông thường, Lyon’s Vintage sẽ dùng nắp ca-pô hoặc bạt để che phần mui bị mất, nhưng chiếc xe này đã hư hỏng nội thất từ trước khi được đưa tới đây.

Đáng chú ý, trong hơn 600.000 xe Buick được sản xuất năm 1965, chỉ có 3.365 chiếc Special hai cửa convertible, khiến mẫu xe này trở thành một trong những chiếc hiếm trong bãi.

International KB Series

Chiếc International KB Series từng được biết đến là dòng xe thương mại bền bỉ và đáng tin cậy. Tuy nhiên, do thường xuyên phải làm việc nặng, tỷ lệ những chiếc xe này còn tồn tại đến ngày nay không cao.

Chiếc panel van trong bãi nhiều khả năng là KB 3, sản xuất khoảng giai đoạn 1947-1949. Đây vốn là kiểu xe không phổ biến và hiện rất hiếm. Dù vậy, tình trạng rỉ sét nghiêm trọng khiến khả năng phục hồi chiếc xe trở nên rất thấp.

Mercury Monterey 1963

Mercury Monterey đời 1963 sở hữu cửa kính hậu đặc biệt với thiết kế dốc ngược, được Mercury gọi là “Breezeaway”.

Trong tổng số 28.388 chiếc Monterey được sản xuất năm đó, chỉ có 1.692 chiếc sedan hardtop, phiên bản có doanh số thấp nhất. Chiếc xe tại Lyon’s Vintage được đánh giá còn khá tốt và có thể cung cấp nhiều phụ tùng khó tìm.

Lincoln Continental 1967

Chiếc Lincoln Continental sedan 4 cửa đời 1967 có phần mui vinyl bị biến dạng với nhiều chỗ phồng bất thường. Autocar cho rằng tình trạng này cho thấy phần kim loại bên dưới có thể đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Năm 1967 không phải năm thành công của Lincoln khi thương hiệu phải cạnh tranh với những thiết kế mới từ Cadillac và Imperial. Doanh số giảm khoảng 9.000 xe so với năm trước, còn 45.667 chiếc.

Lincoln Continental MkIV 1974

Lincoln Continental MkIV được sản xuất từ năm 1972 đến 1976, nổi bật với cửa kính opera, mui vinyl và phần đuôi mang hình dáng mô phỏng bánh dự phòng.

Đây là một trong những mẫu xe tiêu biểu cho xu hướng xe sang cá nhân tại Mỹ trong thập niên 1970. Continental MkIV cũng bán chạy hơn đối thủ Cadillac Eldorado trong từng năm sản xuất.

Chiếc xe trong ảnh là phiên bản đời 1974, thuộc số 57.316 chiếc hardtop 2 cửa được sản xuất trong năm đó.

Mercury Eight 1947

Chiếc Mercury Eight này vẫn còn khá nguyên vẹn dù ngoại thất đã xuống cấp. Autocar không thể xác định chắc chắn đây là xe đời 1947 hay 1948.

Điểm khác biệt được nhắc đến giữa hai đời nằm ở thiết kế mặt đồng hồ. Do Mercury bán được 86.363 xe vào năm 1947, cao hơn đáng kể mức 50.268 xe của năm 1948, Autocar cho rằng khả năng chiếc xe thuộc đời 1947 cao hơn.

Pontiac Streamliner 1946

Chủ bãi David Lyons thường tìm cách cứu những chiếc xe cổ trước khi chúng bị đưa tới máy nghiền phế liệu. Ngay cả những chiếc xe chỉ còn lại một số phụ tùng sử dụng được cũng có thể được kéo ra khỏi bụi rậm và đưa về bãi.

Chiếc Pontiac Streamliner sedan coupe hai cửa đời 1946 là một trong những xe còn tương đối đầy đủ và vẫn có nhiều phụ tùng có thể sử dụng.

Theo Autocar