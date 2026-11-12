Những việc tử tế dưới mái trường vùng sâu

Học sinh Trường Tiểu học Đông Yên được tặng đồng phục từ quỹ kế hoạch nhỏ. Ảnh: ĐẶNG LINH

Trong giờ ra chơi một ngày cuối tháng 10/2026, giữa sân trường rộn ràng tiếng nói cười, em Nguyễn Quốc Thịnh, học sinh lớp 5B2 Trường Tiểu học Đông Yên tình cờ nhặt được chiếc nhẫn 1 chỉ vàng. Không biết tài sản của ai, Thịnh mang gửi ở căng tin trường. Ngày hôm sau, bà Trần Hồng Tám, ngụ xã An Biên đến trường nhờ trích xuất camera để tìm chiếc nhẫn bị mất. Qua hình ảnh ghi lại, trường xác định người nhặt được là Thịnh. Chiếc nhẫn sau đó được trao trả cho chủ nhân.

Khi được hỏi về việc làm của mình, Thịnh cho biết: “Chiếc nhẫn không phải của em nên em đem gửi ở căng tin để người mất có thể tìm được. Nếu mất đồ em cũng mong có người nhặt được trả lại”. Một câu trả lời giản dị, đúng với suy nghĩ của đứa trẻ lên 10. Trước món đồ có giá trị, Thịnh không giữ lại mà nghĩ đến người đang lo lắng vì đánh mất tài sản. Em hiểu rằng đồ không phải của mình thì phải tìm cách trả lại. Sự trung thực ấy không cần những lời giáo huấn lớn lao mà được thể hiện qua cách em lựa chọn hành động.

Câu chuyện của Thịnh không phải là việc tử tế duy nhất ở trường. Từ ý tưởng của thầy Nhan Hoàng Đông, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đông Yên, trường đặt một chiếc hộp đựng của rơi để học sinh gửi lại những món đồ nhặt được, từ vài ngàn đồng đến vật dụng bạn bè đánh rơi. Những món đồ đều được tiếp nhận, thông báo tìm chủ nhân. Sau một thời gian không có người nhận, số tiền và giá trị các vật dụng được đưa vào quỹ tiết kiệm để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh Trường Tiểu học Đông Yên thu gom chai nhựa, giấy vụn gây quỹ kế hoạch nhỏ để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: AN LÂM

Chiếc hộp nhỏ dần trở thành nơi lưu giữ những câu chuyện đẹp. Có học sinh nhặt được 1.000 đồng, 2.000 đồng, có khi 10.000 đồng đều mang đến bỏ vào hộp. Các em không nghĩ đó là điều lớn lao, thế nhưng những đồng tiền ấy đã góp lại được hơn 700.000 đồng. Cùng với quỹ từ phong trào kế hoạch nhỏ, Liên đội trường có tổng số tiền 3,76 triệu đồng, hỗ trợ 18 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy Đông cho biết: “Tôi nghĩ giáo dục học sinh không chỉ là dạy kiến thức trong sách vở mà còn dạy các em cách sống tử tế. 1.000 đồng các em bỏ vào hộp, một món đồ nhặt được đem trả lại, đều là những bài học rất thật. Khi các em biết nghĩ cho người khác từ những việc nhỏ, đó mới là điều đáng quý nhất”.

Em Nguyễn Quốc Thịnh, học sinh Trường Tiểu học Đông Yên hoàn trả 1 chỉ vàng cho người đánh rơi. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Với thầy Đông, chiếc hộp đựng của rơi không chỉ là nơi tiếp nhận những món đồ học sinh nhặt được mà còn là cách để các em thực hành lòng trung thực mỗi ngày. Thầy Đông cho biết chứng kiến nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu tập, sách, quần áo, thậm chí có nguy cơ nghỉ học vì gia đình không đủ điều kiện, thầy luôn tìm cách vận động các nguồn lực xã hội để tiếp sức cho các em.

Bên cạnh chiếc hộp đựng của rơi, Liên đội Trường Tiểu học Đông Yên còn duy trì các mô hình như kế hoạch nhỏ, thu gom rác thải nhựa gây quỹ mua bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, vận động tập, sách, quần áo và đồ dùng học tập… Mỗi năm, các hoạt động này góp phần hỗ trợ hàng chục học sinh vượt khó. Em Danh Phát, học sinh lớp 5A1 Trường Tiểu học Đông Yên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa được liên đội tặng đồng phục mới. “Em vui lắm, đồng phục mới để em thay đổi mỗi ngày, có thêm động lực để học giỏi hơn”, em Phát nói.

Những bộ đồng phục, quyển tập, đồng tiền nhỏ góp vào chiếc hộp hay chiếc nhẫn được trả lại đúng chủ nhân đều là những việc làm tử tế thể hiện sự quan tâm và sẻ chia. Bài học về lòng trung thực, tình yêu thương không chỉ nằm trên trang sách mà còn được học sinh thực hành qua việc làm bình dị hằng ngày.