Những việc người nộp thuế cần làm ngay khi được cấp mã số thuế

Trong bối cảnh đó, việc được cấp mã số thuế không chỉ đơn thuần là hoàn tất một thủ tục đăng ký. Đây là bước đầu để người nộp thuế chủ động quản lý thông tin thuế, thực hiện nghĩa vụ khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ và giao dịch điện tử với cơ quan thuế trong suốt quá trình hoạt động.

Vậy ngay sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần làm gì?

Kiểm tra ngay thông tin đăng ký thuế

Ngay sau khi được cấp mã số thuế, người nộp thuế cần kiểm tra các thông tin đã được ghi nhận trên hệ thống để bảo đảm đầy đủ, chính xác và phù hợp với hồ sơ pháp lý. Các thông tin cần đặc biệt lưu ý gồm:

- Tên người nộp thuế, mã số thuế;

- Số định danh cá nhân hoặc thông tin giấy tờ pháp lý;

- Địa chỉ trụ sở, địa chỉ kinh doanh, địa điểm kinh doanh;

- Người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh;

- Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và các thông tin liên hệ;

- Các thông tin đăng ký thuế khác có liên quan đến hoạt động của người nộp thuế.

Việc cần làm ngay: Hãy kiểm tra ít nhất 5 thông tin quan trọng: MST - Tên - Địa chỉ - Số điện thoại - Email. Nếu phát hiện sai lệch, cần chủ động thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung thông tin theo quy định.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh: đặc biệt lưu ý thông tin định danh

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, công tác quản lý thuế ngày càng gắn với dữ liệu định danh. Vì vậy, cá nhân, hộ kinh doanh cần bảo đảm thông tin đăng ký thuế khớp đúng, đầy đủ với thông tin định danh.

Việc thông tin không chính xác hoặc chưa đồng bộ có thể gây khó khăn khi thực hiện các thủ tục thuế, kê khai, nộp thuế và các giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

Do đó, ngay sau khi được cấp MST, cá nhân, hộ kinh doanh nên chủ động kiểm tra và kịp thời cập nhật khi có thay đổi.

Có thay đổi thông tin - phải cập nhật kịp thời

Trong quá trình hoạt động, nếu có thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, chủ hộ kinh doanh, thông tin giấy tờ pháp lý, số điện thoại, email hoặc các thông tin đăng ký thuế khác, người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký theo quy định.

Đặc biệt, khi chuyển địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh, người nộp thuế cần xác định việc thay đổi có làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hay không để thực hiện đúng thủ tục tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến.

Không nên để tình trạng “đã chuyển đi nhưng chưa cập nhật”. Trường hợp cơ quan thuế không xác định được người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký có thể làm phát sinh các hệ quả pháp lý trong quản lý thuế./.