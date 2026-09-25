Những việc nên và không nên làm khi xảy ra lũ, ngập lụt

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang xuống. Lúc 7h ngày 25/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,26m, trên báo động (BĐ)1 0,26m.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long (An Giang) trên sông Tiền tại trạm Tân Châu và trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc đang lên. Mực nước cao nhất ngày 24/9 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 3,43m, ở dưới mức báo động (BĐ)1; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc là 3,08m, trên BĐ1 0,08m.

Những việc nên và không nên làm khi xảy ra ngập, lụt. Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.