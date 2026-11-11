Những việc nên làm để ô tô ít hỏng vặt khi trời lạnh

Thời tiết lạnh, đặc biệt trong những đợt rét đậm ở miền Bắc, có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của ô tô. Ắc quy suy giảm hiệu suất, động cơ khó khởi động hoặc áp suất lốp thay đổi là những vấn đề tài xế cần lưu ý. Để ô tô ít hỏng vặt, chủ xe nên duy trì một số thói quen kiểm tra và chăm sóc phương tiện.

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Ô tô Anh quốc (RAC), tài xế có thể tiết kiệm chi phí vận hành và hạn chế sự cố bằng những việc đơn giản dưới đây:

1. Kiểm tra ắc quy ô tô trước những đợt rét

Ắc quy là bộ phận dễ bộc lộ vấn đề khi nhiệt độ xuống thấp. Thời tiết lạnh có thể làm giảm khả năng cung cấp điện, khiến động cơ khó khởi động, nhất là với những xe đã sử dụng ắc quy trong thời gian dài hoặc thường xuyên để lâu không chạy.

Tài xế nên kiểm tra tình trạng ắc quy định kỳ, chú ý các dấu hiệu như đề máy yếu, đèn chiếu sáng mờ hoặc xe khởi động chậm. Nếu ắc quy đã xuống cấp, nên kiểm tra và thay thế khi cần thiết, tránh để xe chết máy giữa đường.

2. Không để xe lâu ngày không vận hành

Xe ít sử dụng trong thời gian dài có thể khiến ắc quy bị suy giảm điện năng. Trong những ngày trời lạnh, tình trạng này càng dễ khiến xe khó khởi động.

Nếu không thường xuyên sử dụng ô tô, chủ xe nên bố trí vận hành xe định kỳ, đồng thời kiểm tra ắc quy. Trường hợp xe phải đỗ lâu ngày, có thể tham khảo giải pháp sạc duy trì ắc quy phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

3. Kiểm tra dầu động cơ ô tô

Nhiệt độ thấp có thể khiến dầu động cơ đặc hơn, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông và bôi trơn trong thời điểm khởi động. Vì vậy, tài xế cần kiểm tra mức dầu, tình trạng dầu và sử dụng đúng loại có cấp độ nhớt theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Kiểm tra dầu động cơ. Ảnh: bigboxcars

Không nên tự ý thay dầu có độ nhớt khác chỉ vì thời tiết lạnh. Việc lựa chọn dầu phù hợp cần căn cứ vào hướng dẫn dành cho từng mẫu xe.

4. Kiểm tra nước làm mát

Nước làm mát có vai trò duy trì nhiệt độ vận hành ổn định cho động cơ. Tài xế nên kiểm tra mức dung dịch, quan sát dấu hiệu rò rỉ và bảo đảm sử dụng đúng loại nước làm mát theo khuyến nghị.

Với những khu vực vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện băng giá, cần chú ý hơn đến khả năng chống đông của dung dịch. Không nên chỉ bổ sung nước lã hoặc pha trộn các loại dung dịch không rõ nguồn gốc.

5. Kiểm tra áp suất và độ mòn của lốp

Nhiệt độ thay đổi có thể khiến áp suất lốp biến động. Lốp quá non hoặc quá căng đều ảnh hưởng đến khả năng vận hành, độ bám đường và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Để ô tô ít hỏng vặt vào mùa lạnh, cần kiểm tra áp suất và độ mòn của lốp. Ảnh: Tipacecars

Tài xế nên kiểm tra áp suất lốp khi lốp nguội, bơm theo thông số nhà sản xuất khuyến nghị. Đồng thời, cần quan sát các dấu hiệu nứt, phồng, mòn không đều hoặc vật nhọn găm vào lốp để xử lý kịp thời.

6. Kiểm tra cần gạt mưa và kính chắn gió

Trong những ngày trời lạnh, mưa phùn và sương mù có thể khiến kính chắn gió nhanh bám nước, ảnh hưởng đến tầm nhìn. Tài xế nên kiểm tra tình trạng lưỡi gạt mưa, bổ sung nước rửa kính phù hợp và bảo đảm hệ thống hoạt động bình thường.

Kiểm tra cần gạt mưa và kính chắn gió. Ảnh: Autodocblog

Nếu gặp hiện tượng kính bị đóng băng ở những khu vực rét sâu, không nên đổ nước nóng lên kính hoặc cố bật cần gạt khi lưỡi gạt đang bị đóng cứng. Thay vào đó, cần làm tan băng từ từ bằng dụng cụ hoặc dung dịch chuyên dụng phù hợp.

7. Không để động cơ chạy không tải quá lâu

Nhiều tài xế có thói quen nổ máy tại chỗ trong thời gian dài để làm nóng động cơ trước khi di chuyển. Tuy nhiên, với ô tô hiện đại, việc để động cơ chạy không tải quá lâu thường không cần thiết và gây lãng phí nhiên liệu.

Tài xế nên khởi động xe theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó di chuyển nhẹ nhàng, tránh tăng tốc mạnh khi động cơ còn nguội.

8. Chú ý các đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ

Thời tiết lạnh không phải lý do để bỏ qua những cảnh báo bất thường trên xe. Tài xế cần chú ý các đèn báo liên quan đến động cơ, hệ thống phanh, áp suất lốp, nhiệt độ và mức dung dịch.

Nếu cảnh báo xuất hiện, cần kiểm tra nguyên nhân thay vì tiếp tục sử dụng xe như bình thường. Một số lỗi nhỏ nếu được phát hiện sớm có thể tránh được tình trạng hư hỏng nghiêm trọng hơn.

9. Kiểm tra khoang động cơ, đề phòng chuột cắn dây điện

Khoang động cơ xe có thể trở thành nơi trú ẩn của chuột, mèo hoặc một số loài động vật khi thời tiết lạnh. Chuột có thể cắn phá dây điện, ống dẫn và các chi tiết bằng cao su, gây ra những lỗi khó phát hiện.

Tài xế nên quan sát khoang động cơ, đặc biệt khi xe đỗ lâu ngày ở nơi vắng người hoặc khu vực có nhiều chuột. Nếu phát hiện dấu hiệu động vật trú ẩn hoặc dây điện bị cắn phá, cần kiểm tra kỹ trước khi khởi động.

10. Duy trì lịch bảo dưỡng định kỳ

Trước và trong mùa lạnh, tài xế nên chú ý lịch bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng, hệ thống treo và các bộ phận quan trọng khác.

Việc phát hiện sớm những chi tiết xuống cấp giúp chủ xe chủ động sửa chữa, hạn chế nguy cơ xe gặp sự cố khi đang di chuyển. Đây cũng là cách tránh những khoản chi phí lớn do hỏng hóc kéo dài mà không được xử lý.

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