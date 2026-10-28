Những việc làm thiết thực vì dân tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La

Với Bác, độc lập, tự do phải gắn liền với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển. Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay chính là vận dụng những lời dạy của Người vào thực tiễn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thanh Hoa/TTXVN