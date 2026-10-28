Những việc làm thiết thực vì dân tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc với đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.
Với Bác, độc lập, tự do phải gắn liền với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, để mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển. Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay chính là vận dụng những lời dạy của Người vào thực tiễn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nhung-viec-lam-thiet-thuc-vi-dan-tai-xa-chieng-mai-tinh-son-la-post1397875.html