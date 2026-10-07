Những việc 'không tên' của Người có uy tín góp phần củng cố niềm tin, gắn kết cộng đồng

Đoàn có 60 đại biểu, do ông Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang làm trưởng đoàn.

Chăm lo, phát huy vai trò của Người có uy tín

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, ông Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tuyên Quang là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, dân số toàn tỉnh hơn 1,8 triệu người, với 46 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số (DTTS) có hơn 1,3 triệu người, chiếm 73,5% tổng dân số.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Trung ương, của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng và chính quyền trong tỉnh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như: 100% số xã có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm xã; 100% xã có trường lớp học kiên cố; 100% xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98,5%; 97,97% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia…

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 15,33%, trong đó hộ nghèo đa chiều là người DTTS chiếm 94,74% so với tổng số hộ nghèo đa chiều và chiếm 21,8% so với tổng số hộ DTTS.

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ Người có uy tín, tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ này.

Đoàn đại biểu là Người có uy tín tỉnh Tuyên Quang và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tại buổi gặp mặt

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND cấp xã cấp 402.012 số Báo Tuyên Quang và 20.616 số Báo in Dân tộc và Phát triển (Báo VietNamNet); thăm hỏi, tặng quà Tết cho 3.436 Người có uy tín, đạt 100%; thăm viếng, động viên 27 trường hợp Người có uy tín hoặc thân nhân qua đời; thường xuyên hỗ trợ Người có uy tín khi ốm đau, nằm viện, gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn.

Cùng với đó, Sở đã tổ chức 03 đoàn học tập kinh nghiệm tại Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Bắc và đang tổ chức đoàn thứ 04 tại Hà Nội; xây dựng 05 mô hình điểm phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới tại 05 xã biên giới; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức 03 hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin cho 342 Người có uy tín thuộc 14 xã.

Với số lượng đông đảo 3.436 Người có uy tín trong đồng bào DTTS, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo với Người có uy tín theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội đảm bảo thông tin kịp thời, tạo điều kiện để Người có uy tín phát huy vai trò, trở thành những “hạt nhân” tích cực ở cơ sở.

Tại buổi gặp mặt, nhiều ý kiến tâm huyết đã được các đại biểu chia sẻ, đề xuất giải pháp phát triển sản xuất, tháo gỡ khó khăn trong đời sống và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ông Mai Tiến Thịnh, xã Bắc Quang đề nghị, nên lồng ghép các mô hình cánh đồng mẫu, dồn điền đổi thửa vào Chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Ông cũng kiến nghị đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục tại địa phương về vấn đề thừa kế tài sản do ông cha để lại, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết.

Ông Mai Tiến Thịnh, Người có uy tín xã Bắc Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Bà Vi Thị Hoa, xã Việt Lâm bày tỏ niềm vui khi được về thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo, được lãnh đạo Bộ đón tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Bà đề xuất có thêm chính sách hỗ trợ, động viên các nghệ nhân dân gian, tạo động lực để họ tiếp tục gìn giữ, thực hành và truyền dạy những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trân trọng những việc làm thầm lặng

Chia sẻ với các đại biểu, Thứ trưởng Nông Thị Hà thông tin, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân tộc, nhất là đối với đồng bào DTTS.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng các phần quà tới đại biểu Người có uy tín

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách đối với đồng bào DTTS với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”. Hiện nay, hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo đang tiếp tục được nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện.

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của đại biểu để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách dân tộc và tôn giáo.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp thầm lặng của Người có uy tín ở các thôn, bản. Từ hòa giải mâu thuẫn, vận động bà con đến lắng nghe, chia sẻ khó khăn của từng gia đình.

"Nhiều việc làm tưởng chừng “không tên” lại góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, củng cố niềm tin và sự đoàn kết trong cộng đồng. Đó là những đóng góp đáng quý, đáng tự hào của đội ngũ Người có uy tín", bà Nông Thị Hà nói.

Thứ trưởng mong muốn, đội ngũ Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.