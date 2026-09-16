Những video gần gũi giúp giới trẻ tránh xa ma túy

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM, cho biết: Một trong những cách làm được triển khai tại phường Bình Thạnh là phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội để xây dựng những video tình huống ngắn về phòng, chống ma túy. Thông qua hình thức thể hiện gần gũi, các nội dung tuyên truyền được chuyển tải bằng ngôn ngữ quen thuộc với người dùng mạng xã hội, hướng đến việc nâng cao nhận thức và cảnh giác trước nguy cơ liên quan đến ma túy.

Phối hợp cùng nhà sáng tạo nội dung đưa thông điệp phòng, chống ma túy lên mạng xã hội

Đầu tháng 9/2026, anh Đinh Lê Văn Thân cùng ê-kíp của mình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh thực hiện các video ngắn tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Tham gia cùng anh Thân có các nhà sáng tạo nội dung như Anh Mập Có Râu, Phúc Nhức Đầu…

Các video không tập trung vào việc phổ biến kiến thức theo cách đơn thuần mà bắt đầu từ những tình huống đời thường. Từ đó, ê-kíp lồng ghép các thông điệp cảnh báo về tác hại của ma túy, khuyến khích người xem chủ động tránh xa các chất gây nghiện và nâng cao ý thức phòng ngừa.

Trong hoạt động này, sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh và các nhà sáng tạo nội dung tạo ra một cách tiếp cận khác đối với công tác tuyên truyền. Những nội dung mang tính pháp luật, xã hội được chuyển hóa thành video ngắn, trực quan, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin nhanh của người dùng trên các nền tảng số.

Đây cũng là cách tận dụng lợi thế của những người làm nội dung khi họ vốn có kinh nghiệm trong việc xây dựng kịch bản, diễn xuất, lựa chọn cách truyền tải và tạo sự tương tác với cộng đồng mạng.

Nội dung tuyên truyền được kể bằng ngôn ngữ mạng xã hội

Mạng xã hội ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, đặc biệt với giới trẻ. Bên cạnh các nội dung giải trí, những thông tin về đời sống, xã hội và pháp luật cũng ngày càng xuất hiện nhiều trên các nền tảng số.

Ekip của anh Thân phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh thực hiện nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy

Tuy nhiên, với những vấn đề như phòng, chống ma túy, việc đưa thông tin lên mạng xã hội đòi hỏi sự cân bằng giữa tính dễ tiếp cận và độ chính xác. Một video ngắn có thể thu hút sự chú ý, nhưng nội dung vẫn phải bảo đảm đúng thông điệp, tránh cách thể hiện gây hiểu sai hoặc biến một vấn đề xã hội thành yếu tố đơn thuần để gây chú ý.

Từ kinh nghiệm làm nội dung trên mạng xã hội, anh Thân lựa chọn cách đưa các thông điệp phòng, chống ma túy vào những tình huống gần với cuộc sống. Hình thức video ngắn giúp nội dung được truyền tải trong thời lượng phù hợp, đồng thời hình ảnh và tình huống cụ thể giúp người xem dễ hình dung, ghi nhớ.

Cách làm này cũng phù hợp với xu hướng truyền thông hiện nay, khi các cơ quan, tổ chức ngày càng chú trọng đưa thông tin chính thống đến những nền tảng mà người dân thường xuyên sử dụng.

Giải trí gắn liền với trách nhiệm cộng đồng

Đinh Lê Văn Thân được biết đến qua các video ngắn xoay quanh những câu chuyện đời thường, đặc biệt là công việc của người làm nghề tài xế. Những trải nghiệm trong công việc trở thành chất liệu để anh xây dựng nội dung trên mạng xã hội.

Khi tham gia các hoạt động tuyên truyền cộng đồng, lợi thế về lượng người theo dõi cũng đi kèm yêu cầu về việc lựa chọn và kiểm soát nội dung. Với các video phòng, chống ma túy, trọng tâm được đặt vào việc truyền tải thông điệp cảnh báo, nâng cao nhận thức và khuyến khích phòng ngừa thay vì chỉ tạo ra một sản phẩm giải trí.

Sự tham gia của Anh Mập Có Râu, Phúc Nhức Đầu cùng các thành viên trong ê-kíp cũng cho thấy hoạt động truyền thông cộng đồng có thể được triển khai với sự phối hợp của nhiều nhà sáng tạo nội dung. Mỗi người có cách thể hiện riêng nhưng cùng hướng đến thông điệp chung về phòng ngừa và tránh xa ma túy.

Trong bối cảnh cách thức tiếp nhận thông tin liên tục thay đổi, việc đổi mới tuyên truyền trên các nền tảng số có thể bổ sung thêm phương thức đưa thông tin chính thống đến cộng đồng. Với những người sáng tạo nội dung, việc tham gia các hoạt động này cũng mở ra cơ hội sử dụng sức lan tỏa của mạng xã hội cho những thông điệp hướng đến lợi ích chung.

Những video được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung thực hiện là một hoạt động cụ thể theo hướng đổi mới cách tuyên truyền trên nền tảng số. Trong đó, các nội dung về phòng, chống ma túy được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, ngôn ngữ quen thuộc với người dùng mạng xã hội.

Qua những video ngắn, thông điệp phòng ngừa, cảnh giác và tránh xa ma túy được đưa đến cộng đồng theo một cách dễ tiếp cận hơn. Đây là một phương thức có thể góp phần nâng cao nhận thức, đặc biệt trong giới trẻ, đồng thời đưa thông tin tuyên truyền đến gần hơn với đời sống trên không gian mạng.