Những vị trí xem pháo hoa đẹp nhất dịp 10-10

Lần đầu tiên có pháo hoa nước kết hợp hỏa thuật

Theo Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố bố trí 3 trận địa bắn tại phường Hoàn Kiếm, phường Tây Hồ và phường Hà Đông.

Trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: M.H

Cụ thể, trận địa số 1 đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Tây Hồ; trận địa số 3 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Các trận địa đều tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật. Tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả, trong đó trận địa phường Hoàn Kiếm sử dụng 1.725 quả, phường Tây Hồ 1.800 quả và phường Hà Đông 500 quả. Pháo hoa nổ tầm thấp gồm 1.175 quả và 110 giàn. Riêng pháo nổ nước có 200 quả, bố trí tại trận địa phường Tây Hồ.

Trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh giáp trực tiếp Hồ Tây. Ảnh: M.H

Đáng chú ý, chương trình có tổng số 1.280 giàn hỏa thuật, trong đó 350 giàn bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt Hồ Tây và 30 giàn trên bờ mặt đất hồ Văn Quán. Container chứa đạn pháo hoa được đặt tại khu dự án Nhà hát Opera Hà Nội trên đường Quảng Khánh, phường Tây Hồ.

Việc triển khai xây dựng các trận địa được thực hiện từ ngày 7 đến ngày 10-10-2026. Thời lượng bắn là 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 10-10-2026. Kinh phí tổ chức do Tập đoàn Sun Group tài trợ và chi trả.

Trận địa số 3 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Ảnh: M.H

Việc tổ chức bắn pháo hoa nhằm khơi dậy niềm tự hào, khí thế hào hùng, oanh liệt và những giá trị, ý nghĩa lịch sử vẻ vang, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó, tạo động lực, khí thế xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lưu ý một số khu vực cấm đường

Để phục vụ công tác chuẩn bị, tại khu vực trận địa trước Bưu điện Hà Nội, từ 23h ngày 7-10, lực lượng chức năng tổ chức hàng rào cứng, cấm một nửa đường Đinh Tiên Hoàng phía giáp hồ Hoàn Kiếm, đoạn từ ngã ba phố Lê Thạch đến ngã ba phố Đinh Lễ. Từ 18h ngày 10-10 đến khi kết thúc bắn pháo hoa, cấm đường Đinh Tiên Hoàng từ ngã ba phố Trần Nguyên Hãn đến ngã tư đường Tràng Tiền.

Tại khu vực trận địa trên đường Quảng Khánh, phường Tây Hồ, việc cấm đường được thực hiện từ 7h ngày 7-10 đến khi kết thúc bắn pháo hoa, đoạn từ ngã ba đường Quảng Khánh - Phủ Tây Hồ đến trạm biến áp 25 số 47 đường Quảng Khánh.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động trên địa bàn thành phố và tại các điểm bắn pháo hoa, phục vụ nhân dân trước giờ bắn.

Với 3 trận địa tại những khu vực trung tâm, kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, chương trình bắn pháo hoa tối 10-10 hứa hẹn tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần mang đến không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách.

Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai, hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức bắn đúng kế hoạch, nội dung, chương trình, thời gian. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa được đặt lên hàng đầu.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm vận chuyển pháo hoa, thiết bị, xây dựng trận địa, kết nối và tổ chức bắn theo đúng kịch bản. Lực lượng chức năng sẽ kiểm soát thiết bị bay không người lái; tổ chức tuần tra, canh gác, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn tại các điểm bắn.

Công an thành phố Hà Nội chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và giao thông, đồng thời bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các trận địa.

UBND các phường Hoàn Kiếm, Tây Hồ và Hà Đông có trách nhiệm bảo đảm mặt bằng, vệ sinh môi trường, chiếu sáng tại khu vực bắn; tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng cấp cứu khi có tình huống xảy ra; đồng thời phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau chương trình.