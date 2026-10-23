Những vị trí lắp trạm cân, phạt nguội xe quá tải ở Hà Nội

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội, hiện 2 trạm cân đặt trên tuyến Quốc lộ 21 và Quốc lộ 32 đã hoàn thành việc xây lắp và đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Hai vị trí còn lại tại đầu cầu Thăng Long và trục Lĩnh Nam - Nguyễn Khoái đang được các nhà thầu tập trung thi công nước rút.

Cầu Thăng Long. Ảnh TTXVN phát

Đáng chú ý, tại công trường đầu cầu Thăng Long - tuyến huyết mạch kết nối trung tâm Hà Nội với các tỉnh phía Bắc, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 85%. Các đơn vị đang tập trung thi công nền, phấn đấu hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trước ngày 31/10/2026.

Song song với việc đẩy nhanh thi công, công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực này đã được điều chỉnh linh hoạt, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Sau khi 4 trạm cân tự động hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành chính thức, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội sẽ phối hợp với Công an TP Hà Nội kết nối, chia sẻ dữ liệu tải trọng phương tiện theo thời gian thực.

Hệ thống cảm biến tự động sẽ ghi nhận chính xác tải trọng xe khi đang di chuyển qua trạm mà không cần dừng xe kiểm tra trực tiếp, làm căn cứ pháp lý để lực lượng chức năng xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội.

Hệ thống được kỳ vọng hỗ trợ cơ quan chức năng quản lý tải trọng phương tiện, góp phần hạn chế xe quá tải và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông Thủ đô.