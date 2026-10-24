Những vật thể hình tam giác bí ẩn bay gần 3000 km/giờ trên căn cứ quân sự Mỹ

Theo tờ New York Post, các thông tin chi tiết về những vụ chứng kiến ​​này được nêu trong một loạt hồ sơ của Chính phủ Mỹ mới được công bố hôm thứ Sáu (23/10) theo sáng kiến ​​của chính quyền Mỹ nhằm tiết lộ thông tin về các hiện tượng dị thường không xác định (UAP). Ngày tháng và địa điểm chính xác đã được lược bỏ khỏi các tài liệu vì lý do an ninh.

Các vật thể này được cho là đã được nhìn thấy trên một khu vực miền núi nơi Chính phủ Mỹ thử nghiệm công nghệ tiên tiến. Các bản phác thảo được công bố cùng với các tài liệu mô tả các vật thể hình tam giác màu đen, nhưng không có bức ảnh thực tế nào về các vụ việc này được công bố.

Các bản phác thảo cho thấy những vật thể hình tam giác màu đen bí ẩn được phát hiện trên các căn cứ quân sự bí mật của Mỹ, theo một tập tin về UFO do Chính phủ Mỹ cung cấp. Ảnh: Chính phủ Mỹ

Theo một báo cáo của FBI được trích dẫn trong hồ sơ, các nhân chứng ước tính một vật thể đã di chuyển 1,5 dặm trong ba giây, tương đương với khoảng 1.800 dặm/giờ. Các nhân chứng mô tả tốc độ của nó tương đương với tốc độ của một máy bay chiến đấu.

Các nhà quan sát ước tính sải cánh của vật thể này khoảng 9 đến 15 feet (2,74 đến 4,57 mét). Theo báo cáo, các vật thể này không phát ra âm thanh, không có khí thải nhìn thấy được và tạo ra tín hiệu nhiệt ổn định khi được quét bằng thiết bị nhiệt.

Một bản ghi nhớ của Bộ Chiến tranh Mỹ mô tả một vật thể hình tam giác khác cho biết bề ngoài của nó trông liền mạch và không có đặc điểm gì nổi bật, không có lỗ mở động cơ, cửa hút gió, bề mặt điều khiển khí động học hoặc buồng lái nào có thể nhìn thấy được.

Theo tờ New York Post, các quan chức đã loại trừ khả năng các vật thể này là công nghệ của Mỹ. Tuy nhiên, các hồ sơ hiện có không xác định được nguồn gốc của chúng. Vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra về việc liệu chúng có thể thuộc về một quốc gia khác hoặc thậm chí đến từ ngoài hành tinh hay không.

Việc công bố thông tin hôm thứ Sáu đánh dấu đợt thứ bảy các hồ sơ Chính phủ Mỹ được công khai theo sáng kiến ​​của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc công bố các tài liệu liên quan đến các vụ chạm trán với UAP (Vật thể bay không xác định).