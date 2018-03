Những vật dụng cần thiết để thoát thân khi chung cư cao tầng bị cháy

Bên cạnh những kỹ năng về xử lý tình huống, thoát hiểm khi xảy ra cháy chung cư cao tầng, cư dân nên chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết để thoát khỏi đám cháy trong gia đình.

Bình cứu hỏa

Hộ gia đình nên chọn bình chữa cháy CO2 loại 3 kg hoặc 5 kg, bình bột chữa cháy loại 4 kg, vì đây là những loại bình có trọng lượng phù hợp với sức nâng đỡ của các thành viên gia đình khi có sự cố. Trên thực tế, những bình chữa cháy quá to thì cồng kềnh, hiệu quả chữa cháy không như mong muốn.

Khi mua bình chữa cháy, người dân nên xem xét về nguồn gốc, chọn mua và kiểm tra ở các cơ sở có uy tín. Cụ thể là xem xét vỏ bình còn mới, không bị rò rỉ hay kim loại bị ăn mòn.

Bình chữa cháy là vật dụng cần thiết trong gia đình.

Các gia đình cần tránh tâm lý mua bình chữa cháy để đối phó, cần thực tập nhiều có kỹ năng để ứng phó. Trên thực tế, nhiều người không biết mở van khóa bình, gặp cháy thì càng bối rối mở không hết chốt khóa. Điều quan trọng nhất khi chữa cháy là phải bình tĩnh để có thể xử lý tốt, tự cứu mình trước, thì mới cứu được người thân.

Các vị trí đặt bình quen thuộc trong nhà là ở góc hành lang, góc bếp và giữ nơi để bình luôn khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Khi di chuyển bình phải nhẹ nhàng, tránh để rung lắc mạnh. Tuyệt đối không đặt bình chữa cháy trong phòng ngủ, vì khí CO2 có thể bị xì, gây hại cho sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Thang dây, dây thoát hiểm

Trong trường hợp có hỏa hoạn mà không thể thoát ra ngoài bằng cửa chính hay cửa thoát hiểm, thì cửa sổ và ban công là lối thoát hiểm khỏi đám cháy. Khi đó, một chiếc thang dây hay dây thoát hiểm sẽ là vật dụng cực kỳ hữu ích.

Tùy theo độ cao căn hộ mà người mua có thể lựa chọn các loại dây thoát hiểm với độ dài khác nhau lên tới trên 50 m (tương đương nhà 12 tầng). Khi có sự cố, cư dân móc đầu dây vào thành cửa sổ, ban công có bệ chắc chắn. Mọi bộ phận của thiết bị đều chống cháy, nên bạn có thể yên tâm, bình tĩnh thoát hiểm. Trọng lượng chịu tải cho phép khoảng 150 kg.

Hiện nay, có một số nhà sản xuất sử dụng loại thiết bị thoát hiểm bằng dây tích hợp gọn gàng trong ba lô. Móc được gắn trước trong văn phòng hoặc nhà ở, tốt nhất là gần cửa sổ. Khi xảy ra cháy, người dùng đeo balô lên vai, thắt dây an toàn rồi mắc cáp vào móc, sau đó tiến ra phía cửa sổ rồi tuột xuống đất.

Đối với thang dây thoát hiểm, thông thường thang có độ dài khoảng 6 tầng, chịu được trọng lượng trên 400 kg.

Tuy nhiên, bạn lưu ý, bệ cửa sổ phải dày và chắc chắn để có thể lấy điểm gắn thang vào. Ngoài ra, việc tụt theo thang xuống cần nhanh nhưng thận trọng. Việc leo thang không khó bằng sử dụng dây, nhưng vẫn có sự chuẩn bị trước.

Mặt nạ chống khói

Trong nhiều trường hợp, nạn nhân không tử vong do lửa mà do ngạt khói. Đặc biệt là khi một số vật liệu cháy sinh ra khói độc. Do đó, các gia đình sống tại các tòa chung cư cao tầng, nên sắm vài chiếc mặt nạ dưỡng khí để phòng tránh những trường hợp xấu.

Mặt nạ chống khói, có phần đầu mặt nạ làm bằng vật liệu chống cháy, bên ngoài phủ lớp màng bạc nhôm để ngăn sự bức xạ nhiệt cao, tránh gây tổn thương vùng đầu cho người đang thoát hiểm.

Mặt nạ chống khói giúp người dân bảo vệ mình trong đám cháy.

Mặt nạ chống khói lọc các loại hơi và khí độc phát sinh trong đám cháy, đặc biệt là khí CO. Giúp người sử dụng thở và thoát hiểm trong 40 phút.

Mặt nạ chống khói được thiết kế phù hợp với mọi khuôn mặt, kể cả trẻ em. Các loại mặt nạ này bằng vật liệu chống cháy có phần trong suốt trước mặt giúp bạn quan sát và thường có màu nổi bật để lính cứu hỏa nhận biết khi thấy bạn.

Tại Hà Nội, mặt nạ phòng khói, phòng khí độc được bán phổ biến trong các cửa hàng trang thiết bị bảo hộ lao động, PCCC trên đường Lê Duẩn, Yết Kiêu, Nguyễn Du, Nguyễn Huy Tưởng... Giá của những mặt hàng này không quá cao, khoảng từ 180.000 - 300.000 đồng.

Chăn chống cháy

Theo kinh nghiệm của các chiến sĩ cứu hỏa, người dân ở các tòa nhà nên dùng các tấm phủ cứu hỏa của Hàn Quốc (còn gọi là chăn dập lửa, chăn cứu hỏa), được làm từ sợi thủy tinh, không sử dụng amiang độc hại.

Chăn này có khả năng cách nhiệt, chống cháy, chống axít và kiềm. Đặc biệt, nó có thể chịu được nhiệt độ tới 700 độ C mà không bị chảy, không cháy, không co.

Chăn cứu hỏa cũng cần thiết trong mỗi gia đình.

Khi xảy ra hỏa hoạn, chỉ cần quấn chăn vào người và nhanh chóng theo cầu thang thoát hiểm để ra khỏi vùng hỏa hoạn trong các tòa nhà, văn phòng, nhà kho…

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xảy ra cháy tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết, gọi điện thoại cho Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy theo số 114 hoặc đội dân phòng, chính quyền địa phương, công an xã, phường gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và thoát nạn theo tình huống đã dự kiến.

