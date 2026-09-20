Những vấn đề giáo dục nào sẽ được Bộ trưởng GD&ĐT làm rõ tại phiên giải trình sáng 20-9?

Hôm nay, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn.

Nội dung phiên giải trình tập trung vào việc triển khai các luật, nghị quyết mới, thực hiện chính sách giáo dục và những vấn đề đang được cử tri, nhân dân quan tâm.

Ông Hoàng Minh Sơn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: VP/Dân Việt

Theo chương trình, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ báo cáo, làm rõ tiến độ và chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 248/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển GD&ĐT, cùng Nghị quyết số 249/2025/QH15 về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 cũng nằm trong phạm vi giải trình.

Một nhóm nội dung đáng chú ý là chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. Bộ trưởng sẽ làm rõ thực trạng, chất lượng, trình độ và yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ; chính sách tuyển dụng, quản lý, tiền lương, phụ cấp, thu hút và giữ chân giáo viên ở các cấp học, trình độ đào tạo và khu vực, vùng miền. Chính sách thu hút, đãi ngộ giáo viên các môn học đặc thù cũng được đề cập.

Bên cạnh đó, phiên giải trình tập trung vào chính sách phát triển nguồn nhân lực, mô hình trung học nghề, các chính sách hỗ trợ người học như Quỹ học bổng quốc gia, chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên và công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đối với các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học là nội dung trọng tâm. Bộ trưởng sẽ báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi, đồng thời làm rõ định hướng đổi mới phương thức tuyển sinh và việc thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tập trung huy động tất cả nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Ảnh: Nhã Uyên

Vấn đề sách giáo khoa cũng nhận được sự quan tâm trong bối cảnh ngành giáo dục triển khai các chính sách mới. Trước đó, Bộ GD&ĐT cho biết đang dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Hôm qua (19-9), Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027; yêu cầu Bộ GD&ĐT tập trung huy động tất cả nguồn lực, điều tiết ngay, in ấn, cung ứng đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục phổ thông, không được để thiếu sách giáo khoa cho học sinh học tập, hoàn thành việc cung ứng sách và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22-9-2026.