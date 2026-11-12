Những vấn đề chất vấn sớm được cụ thể hóa bằng giải pháp quyết liệt, đồng bộ

Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Thành (ngoài cùng, bên phải) trao đổi với người dân về dự án đường giao thông trọng điểm của xã.

Cử tri kỳ vọng những vấn đề được chỉ ra tại phiên chất vấn sẽ sớm được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương cụ thể hóa bằng giải pháp quyết liệt, đồng bộ, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cử tri Nguyễn Văn Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Kim Thành nêu rõ, phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã thẳng thắn đánh giá về những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế, trong đó có hạn chế về giải ngân vốn đầu tư công, chỉ rõ điểm nghẽn trong thực hiện dự án.

Từ thực tiễn, ông Nguyễn Văn Nghiệp cho biết, giải pháp quan trọng để địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ cho người dân, đồng thời tập trung đôn đốc các đơn vị thi công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Trên địa bàn, những dự án thuộc thẩm quyền của UBND xã đều đã hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào phục vụ đời sống dân sinh như giải phóng mặt bằng phục vụ khu tái định cư; xây dựng nhà đa năng tại Trường Trung học cơ sở Kim Thành; xây dựng hệ thống đường nội đồng; đường giao thông ĐH09...

Còn với những dự án thuộc thẩm quyền của thành phố, ông đề nghị UBND thành phố giao các sở, ngành chỉ đạo sát sao để địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Nếu những vướng mắc này không được giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bàn giao đất, triển khai thi công, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cũng như kế hoạch khai thác nguồn thu từ các dự án.

Công trình Nhà đa năng tại Trường THCS Kim Thành sử dụng nguồn vốn đầu tư công, được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2026.

Từ thực tế triển khai các dự án tại xã, ông Nguyễn Văn Nghiệp đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện ở các khu dân cư trên địa bàn xã như Khu dân cư mới Đồng Cẩm, Khu dân cư mới Tam Kỳ nhanh chóng thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính để địa phương chi trả dứt điểm tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.

Thành phố cần có biện pháp xử lý cụ thể đối với trường hợp nhà đầu tư cố tình chậm trễ, không thực hiện đúng cam kết, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và tiến độ chung. Các cơ quan chuyên môn cần hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời vướng mắc về trình tự, thủ tục giao đất, xác định nghĩa vụ tài chính và các thủ tục đầu tư liên quan, quy định rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết của từng cơ quan, đơn vị, tránh tình trạng hồ sơ kéo dài qua nhiều khâu.

Đối với các dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, cần tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục, tiếp nhận mặt bằng và triển khai các hạng mục theo đúng tiến độ.

Theo ông Nguyễn Văn Nghiệp, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong khai thác nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu ngân sách, mở rộng không gian phát triển và hình thành động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Vì vậy, các cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý tình trạng nhà đầu tư chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, có cơ chế giám sát chặt chẽ năng lực và cam kết triển khai dự án, tránh tình trạng dự án kéo dài, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Cử tri mong muốn những giải pháp được các thành viên Chính phủ đưa ra tiếp tục được triển khai quyết liệt trong thời gian tới, gắn với trách nhiệm của từng cấp, ngành để hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Trần Lưu Phương, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hoàng Diệu Chùa Vẽ đánh giá cao tinh thần đổi mới, cách thức điều hành linh hoạt, khoa học của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi quán triệt phương thức chất vấn theo tinh thần hỏi nhanh, đáp gọn. Ông chia sẻ, Hải Phòng là địa phương có nhu cầu đầu tư lớn cho hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics.

Vì vậy, những vấn đề được đặt ra tại phiên chất vấn có ý nghĩa rất thiết thực. Hạ tầng cảng biển đồng bộ, phát triển góp phần quan trọng thúc đẩy năng lực cạnh tranh của cảng biển Hải Phòng. Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hoàng Diệu Chùa Vẽ có đóng góp đáng kể cho tăng trưởng của hệ thống cảng biển.

Trong 10 tháng qua, doanh thu của cảng tăng khoảng 27%, lợi nhuận tăng 245% so với cùng kỳ năm trước. Để đạt kết quả này, cảng chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Ông mong muốn, thời gian tới, trung ương và thành phố tiếp tục quan tâm dành nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cảng, luồng hàng hải và các công trình logistics. Khi hạ tầng được cải thiện, thủ tục được thông suốt, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế thành phố và cả nước.