Những vai diễn nổi tiếng của Du Bổn Xương trước khi qua đời

Nam diễn viên gạo cội Trung Quốc Du Bổn Xương qua đời tại Bắc Kinh ngày 24/9, hưởng thọ 93 tuổi. Với hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật, ông không chỉ để lại một Tế Công kinh điển mà còn có hành trình nghề nghiệp đặc biệt, bắt đầu từ những vai diễn nhỏ trên sân khấu.

Du Bổn Xương sinh năm 1933 tại Giang Tô, Trung Quốc. Năm 1951, ông gia nhập đoàn văn công Nam Kinh, sau đó theo học diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương phân viện Hoa Đông. Năm 1956, ông tốt nghiệp và gia nhập Trung ương Thí nghiệm Thoại kịch viện, nay là Nhà hát Quốc gia Trung Quốc.

Trong gần 30 năm đầu sự nghiệp, Du Bổn Xương đã đảm nhận 79 vai diễn, trong đó có 77 vai là nhân vật phụ, vai quần chúng hoặc những nhân vật không tên. Có những vai chỉ xuất hiện vài giây trên sân khấu nhưng ông vẫn dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm cách tạo dấu ấn riêng.

Nam diễn viên từng gọi những vai diễn nhỏ ấy là “gia vị” của sân khấu. Với ông, không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ. Chính quãng thời gian miệt mài với các vai phụ giúp Du Bổn Xương tích lũy kinh nghiệm diễn xuất trước khi có cơ hội bước lên vị trí trung tâm.

Dưới đây là 3 vai diễn đình đám nhất của nam diễn viên Du Bổn Xương:

1. Tế Công - Tế Công (1985)

Du Bổn Xương nhận vai Tế Công ở tuổi 52.

Năm 1985, Du Bổn Xương bước vào tuổi 52 và nhận vai Tế Công trong bộ phim truyền hình cùng tên. Đây là vai diễn thứ 80 trong sự nghiệp của ông và cũng là nhân vật đưa tên tuổi nam diễn viên đến với đông đảo khán giả Trung Quốc.

Tế Công dưới màn thể hiện của Du Bổn Xương không mang dáng vẻ của một vị cao tăng nghiêm nghị. Nhân vật xuất hiện với quần áo cũ kỹ, tác phong có phần tưng tửng, thường xuyên tạo ra những tình huống hài hước nhưng luôn đứng về phía người yếu thế.

Cách thể hiện này nhanh chóng tạo dấu ấn riêng. Năm 1986, Du Bổn Xương giành Giải Kim Ưng Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vai Tế Công. Sau đó, ông tiếp tục trở lại với nhân vật này trong nhiều tác phẩm, khiến hình tượng Tế Công gần như trở thành dấu ấn nhận diện của nam diễn viên.

2. Thái Thượng Lão Quân - Bảo Liên Đăng (2005)

Sau thời kỳ nổi tiếng với Tế Công, Du Bổn Xương tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Một trong những vai diễn được nhắc đến là Thái Thượng Lão Quân trong Bảo Liên Đăng năm 2005.

Khác với Tế Công vốn mang màu sắc hài hước, nhân vật Thái Thượng Lão Quân cho thấy một khía cạnh khác trong diễn xuất của Du Bổn Xương. Ông tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm truyền hình, duy trì hoạt động nghệ thuật ngay cả khi đã bước sang tuổi 70.

3. Gia Thúc - Phồn Hoa (2023)

Gần hai thập niên sau Bảo Liên Đăng, Du Bổn Xương tiếp tục khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trong Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Nam diễn viên tham gia quá trình ghi hình từ năm 2020, khi ông khoảng 87 tuổi, và hoàn thành tác phẩm ở tuổi gần 90. Trong phim, ông đảm nhận vai Gia Thúc, nhân vật có những phân cảnh đáng nhớ bên Hồ Ca.

Phồn Hoa trở thành một dấu mốc đặc biệt ở chặng cuối sự nghiệp Du Bổn Xương. Nhiều khán giả trẻ biết đến nam diễn viên qua vai Gia Thúc, trong khi thế hệ trước vẫn nhớ ông với hình tượng Tế Công từng gắn bó suốt nhiều thập niên.

Từ những vai phụ trong gần 30 năm đầu sự nghiệp, Du Bổn Xương cuối cùng tạo được dấu ấn với nhân vật Tế Công khi đã 52 tuổi. Sau đó, ông tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai và vẫn xuất hiện trên màn ảnh ở tuổi gần 90.

Hơn 70 năm làm nghề, 79 vai diễn trước khi nổi tiếng và những nhân vật để đời sau đó trở thành phần tài sản đáng nhớ nhất mà Du Bổn Xương để lại. Nhưng trong số đó, Tế Công vẫn là vai diễn khó tách rời khỏi tên tuổi nam diễn viên.