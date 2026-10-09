Những ứng viên có thể vượt ông Trump trong cuộc đua Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/10 một lần nữa khẳng định ông xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình năm nay, cho rằng những gì ông làm được vượt xa bất kỳ tổng thống Mỹ nào khác.

“Tôi không biết họ sẽ đưa ra quyết định thế nào. Họ có tiếng là có lẽ không trao giải cho những người như tôi”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, đồng thời cảnh báo việc không trao giải cho ông vào sáng 9/10 sẽ là “một sự mất uy tín lớn” đối với Ủy ban Nobel Na Uy.

Ông Trump nhiều lần khẳng định mình xứng đáng nhận Nobel Hòa bình 2026. Ảnh: Reuters.

Ông Trump từ lâu đã công khai khẳng định mình xứng đáng nhận Nobel Hòa bình. Lãnh đạo Israel, Campuchia và Pakistan trước đây đều tuyên bố đã đề cử tổng thống Mỹ cho giải thưởng này.

Tuy nhiên, danh sách đề cử được giữ kín và Viện Nobel Na Uy không công bố danh sách rút gọn các ứng viên. Dù vậy, mỗi năm, giới quan sát vẫn đưa ra những dự đoán về các gương mặt có khả năng chiến thắng.

Viện Nobel Na Uy cho biết có tổng cộng 287 ứng viên được đăng ký cho giải Nobel Hòa bình năm 2026, gồm 208 cá nhân và 79 tổ chức.

Khi những đồn đoán về chủ nhân giải thưởng ngày càng tăng, một số cá nhân và tổ chức đang được chú ý nhờ những đóng góp cho hòa bình, hoạt động nhân đạo và các quyền tự do cơ bản.

Giáo hoàng Leo XIV

Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, đã tích cực thúc đẩy thông điệp hòa bình và đối thoại kể từ khi đứng đầu Giáo hội Công giáo vào tháng 5/2025. Những lời kêu gọi chấm dứt xung đột của ông thu hút sự chú ý của truyền thông.

Giáo hoàng Leo được dự đoán là một trong các ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình năm nay. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc gặp với các lãnh đạo châu Âu hồi tháng 9, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo chiến tranh một lần nữa có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người mỗi ngày. Ông nhấn mạnh các bên cần thể hiện lòng can đảm trên bàn đàm phán và sẵn sàng từ bỏ một số lập trường vì lợi ích lớn hơn là hòa bình.

“Ổn định và hòa bình không thể đạt được bằng những lời đe dọa lẫn nhau, cũng không phải bằng vũ khí gieo rắc hủy diệt, đau khổ và cái chết. Hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm”, ông tuyên bố.

Theo các nền tảng dự đoán, cơ hội giành Nobel Hòa bình của Giáo hoàng Leo XIV hiện ở mức khoảng 1%, theo tờ Time. Một số nhà cái đưa ra tỷ lệ cược 12/1.

Thủ tướng Canada Mark Carney

Thủ tướng Canada Mark Carney nhậm chức vào tháng 4/2025, trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ ngày càng căng thẳng. Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa áp thuế và từng đề cập khả năng sáp nhập Canada, biến quốc gia láng giềng thành bang thứ 51 của Mỹ.

Căng thẳng leo thang sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ vào tháng 8, đẩy hai nước vào một cuộc chiến thuế quan. Trước nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ, ông Carney thúc đẩy quan hệ thương mại và ngoại giao với Trung Quốc cũng như châu Âu, tìm cách đa dạng hóa các đối tác của Canada.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Reuters.

Vị thủ tướng Canada thu hút sự chú ý quốc tế sau bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hồi tháng 1. Ông tuyên bố trật tự quốc tế cũ sẽ không trở lại, đồng thời kêu gọi các cường quốc tầm trung tăng cường hợp tác thay vì chờ đợi trật tự đó được khôi phục.

Cuối tháng 9, ông Carney từng vươn lên dẫn đầu trên nền tảng dự đoán Kalshi có trụ sở tại Mỹ, khi giới giao dịch đánh giá cơ hội giành Nobel Hòa bình của ông ở mức 14%. Tuy nhiên, tỷ lệ này sau đó giảm xuống, và ông vẫn được xem là ứng viên ngoài dự đoán hơn là gương mặt sáng giá nhất.

Theo các nền tảng dự đoán được Time dẫn lại, cơ hội giành giải của ông Carney hiện ở mức khoảng 1%.

Các Phòng Ứng phó Khẩn cấp tại Sudan

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra tại Sudan, các Phòng Ứng phó Khẩn cấp (Emergency Response Rooms - ERR) đã trở thành mạng lưới hỗ trợ thiết yếu đối với người dân.

Theo nhà báo Alsanosi Adam, người cũng tham gia tình nguyện tại ERR, Sudan hiện có khoảng 700 nhóm thuộc mạng lưới này trên khắp 18 bang, huy động hơn 26.000 tình nguyện viên, góp phần lấp khoảng trống mà các chương trình viện trợ bị cắt giảm để lại.

Phụ nữ Sudan từ các bếp ăn cộng đồng do tình nguyện viên địa phương điều hành đang phân phát bữa ăn cho những người bị ảnh hưởng bởi xung đột và nạn đói tại Sudan. Ảnh: Reuters.

Trong danh sách ứng viên Nobel Hòa bình năm 2026 do cá nhân ông Haakon Gjerlow - Quyền Giám đốc của Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) đưa ra, ông đánh giá các Phòng Ứng phó Khẩn cấp là một ứng viên nổi bật.

“Các nhóm này cung cấp hỗ trợ nhân đạo thiết yếu trong môi trường xung đột, khi khả năng tiếp cận nguồn lực và hậu cần từ bên ngoài còn hạn chế”, ông Gjerlow nhận định, Independent cho biết.

Theo các nền tảng dự đoán và nhà cái, mạng lưới cứu trợ Sudan nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu. Polymarket ước tính cơ hội giành giải của tổ chức này ở mức 17%, trong khi một số nhà cái đưa ra tỷ lệ cược 3/1.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Bên cạnh ERR, ông Gjerlow cũng đánh giá Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) là một trong những ứng viên sáng giá cho giải Nobel Hòa bình năm nay. Theo ông, ISS là biểu tượng hiếm hoi của hợp tác quốc tế trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương suy yếu, theo First Post.

“Đó sẽ là biểu tượng cho những gì nhân loại có thể đạt được khi chúng ta hợp tác với nhau”, ông Gjerlow nhận định.

ISS được đánh giá là biểu tượng của hợp tác toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Hiện ISS có 11 phi hành gia đến từ 4 quốc gia gồm Mỹ, Nga, Pháp và Canada. Theo PRIO, trong hơn 25 năm hoạt động, trạm vũ trụ này đã chứng minh các cường quốc vẫn có thể hợp tác trong một dự án chung vì mục đích hòa bình và đạt được những thành tựu khoa học quan trọng, ngay cả khi cạnh tranh địa chính trị gia tăng và quan hệ song phương xấu đi.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới

Bác sĩ Không Biên giới (Médecins Sans Frontières - MSF) là tổ chức nhân đạo quốc tế cung cấp dịch vụ y tế tại các khu vực chịu ảnh hưởng của chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai.

Trong năm 2026, tổ chức hoạt động tại hơn 70 quốc gia. Theo số liệu do MSF công bố, trong năm trước đó, tổ chức đã tiếp nhận hơn 1,7 triệu bệnh nhân tại các cơ sở y tế và thực hiện hơn 17 triệu lượt khám, trong đó có nhiều trường hợp tại vùng chiến sự và những khu vực bị thiên tai tàn phá.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới hoạt động tại hàng chục quốc gia trên toàn thế giới. Ảnh: Reuters.

Với kinh nghiệm hoạt động tại nhiều khu vực khủng hoảng, tổ chức tiếp tục là một trong những cái tên được chú ý trong cuộc đua năm nay.

Các nhà cái được bài báo dẫn lại đưa ra tỷ lệ cược 4/1 cho khả năng MSF giành giải.