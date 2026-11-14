Những tuyên truyền viên pháp luật ở biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu cùng hội viên Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại các bản làng. Ảnh: Viết Lam

Phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Xã biên giới Keng Đu là một trong những địa bàn vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An. Nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú, Thái sinh sống, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhận thức chưa đồng đều. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tuyến đường độc đạo nối quốc lộ 7 với trung tâm xã được nâng cấp, mở rộng; điện lưới quốc gia được kéo về, sóng điện thoại từng bước phủ khắp các bản làng. Những đổi thay ấy đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân phát triển kinh tế, giao lưu, tiếp cận thông tin.

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, nhất là về những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, hôn nhân và gia đình, bảo vệ rừng, an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội còn hạn chế nên tình trạng vi phạm pháp luật vẫn xảy ra. Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong đó, việc phát huy vai trò của phụ nữ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là một hướng đi thiết thực.

Năm 2024, Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai mô hình Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" tại bản Huồi Phuôn. Mô hình nhằm đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với hội viên thông qua những buổi sinh hoạt trực tiếp, những câu chuyện cụ thể và cách trao đổi dễ hiểu, dễ nhớ. Tham gia câu lạc bộ, hội viên không chỉ được tìm hiểu các quy định pháp luật mà còn có cơ hội trao đổi, chia sẻ những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Các nội dung như giữ gìn hạnh phúc gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người, ma túy, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... được lựa chọn tuyên truyền phù hợp với từng thời điểm và đặc điểm địa bàn.

Chị Pịt Thị Lợi, Chủ tịch Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” bản Huồi Phuôn cho biết, từ khi tham gia mô hình, chị em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, nhất là những quy định pháp luật gắn với quyền lợi, trách nhiệm của bản thân và gia đình. Điều đáng mừng là sau mỗi buổi sinh hoạt, nhiều hội viên còn chủ động trao đổi với người thân, hàng xóm về những nội dung đã được phổ biến. Nhờ đó, kiến thức pháp luật không chỉ dừng lại trong phạm vi câu lạc bộ mà được lan tỏa đến cộng đồng dân cư. Không chỉ tiếp nhận thông tin, các thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ còn từng bước phát huy vai trò là những tuyên truyền viên tại cơ sở.

Thiếu tá Trần Văn Quyết, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết: "Việc xây dựng câu lạc bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa bàn. Thông qua mô hình, đơn vị mong muốn phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật. Cán bộ Bộ đội Biên phòng không chỉ trực tiếp truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn Ban Chủ nhiệm lựa chọn nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt, giúp các thành viên có thêm kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng".

Cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu thường xuyên cập nhật kiến thức mới cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” bản Huồi Phuôn. Ảnh: Viết Lam

Lan tỏa pháp luật từ những việc làm thiết thực

Từ hiệu quả bước đầu tại bản Huồi Phuôn, năm 2025, mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tiếp tục được triển khai tại bản Huồi Lê. Việc mở rộng địa bàn hoạt động cho thấy sự quan tâm của Đồn Biên phòng Keng Đu và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong việc đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến gần hơn với người dân ở những bản làng xa xôi. Điểm đáng chú ý là hoạt động của các câu lạc bộ không bó hẹp trong việc phổ biến các văn bản pháp luật. Nội dung sinh hoạt được xây dựng linh hoạt, gắn với nhu cầu thực tế của hội viên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh tuyên truyền pháp luật, các câu lạc bộ còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống, xây dựng gia đình hạnh phúc; trao đổi kinh nghiệm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt và phát triển sản xuất.

Thông qua các hoạt động thiết thực, hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng để cải thiện chất lượng cuộc sống, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong lao động, sản xuất. Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với hướng dẫn phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe và xây dựng gia đình hạnh phúc giúp nội dung sinh hoạt gần gũi hơn với nhu cầu của người dân. Đặc biệt, khi được trang bị kiến thức pháp luật, phụ nữ có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong gia đình và cộng đồng, chủ động nhắc nhở, vận động người thân chấp hành pháp luật, tránh xa các hành vi vi phạm.

Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, sự tham gia của nhân dân luôn giữ vai trò quan trọng. Mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng những thành quả của sự ổn định mà còn là chủ thể tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở các bản vùng sâu, vùng xa, cũng chính là góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc từ cơ sở. Trung tá Nguyễn Bá Kỷ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Keng Đu cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đánh giá hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, từ đó nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các bản làng khác. Cùng với việc duy trì nền nếp sinh hoạt, đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, lựa chọn những vấn đề thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán và trình độ nhận thức của từng nhóm đối tượng.

Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu, vai trò chủ động của Ban Chủ nhiệm và các hội viên có ý nghĩa quyết định. Mỗi thành viên cần tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động; tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đồng thời, cần có sự phối hợp thường xuyên giữa Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để hoạt động của câu lạc bộ thực sự đi vào chiều sâu. Ở Keng Đu, những buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ "Phụ nữ với pháp luật" đang góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Từ những kiến thức được tiếp nhận, hội viên từng bước trở thành những tuyên truyền viên tích cực, đưa pháp luật đến từng gia đình, từng bản làng bằng sự gần gũi, chân thành và trách nhiệm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.