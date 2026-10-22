Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

VIDEO: Những hàng cây cổ thụ giữa lòng Hà Nội.

Theo đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và mặt nước được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 12/10, mỗi tuyến phố sẽ trồng chủ yếu một loài cây, trường hợp đặc biệt không quá hai loài.

Trên phố Lò Đúc hiện có hơn 130 cây sao đen, phần lớn khoảng 120 năm tuổi.

Các cây được đánh số để phục vụ quản lý, chăm sóc. Nhiều gốc cây có đường kính gần một mét.

Có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Nam Á, sao đen thích nghi với khí hậu nóng ẩm. Trên phố Bà Huyện Thanh Quan, hai hàng sao đen vươn cao, tỏa bóng mát nhưng không che khuất không gian đường phố.

Trên phố Kim Mã, hàng xà cừ cổ thụ thân lớn chạy dọc dải phân cách, hai bên là những hàng bằng lăng, tạo thành nhiều tầng cây xanh. Các hàng cây góp phần tạo không gian xanh giữa phố phường Hà Nội.

Có nguồn gốc từ châu Phi, xà cừ được người Pháp đưa vào Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX để trồng lấy bóng mát ven đường. Trên phố Kim Mã, nhiều cây xà cừ cổ thụ có chu vi gốc 3-5 m, được đánh số để quản lý.

Những hàng bàng lá nhỏ (còn gọi là bàng Đài Loan) được trồng thẳng hàng trên nhiều tuyến phố Hà Nội như đường Láng, Kim Mã, góp phần tạo bóng mát và cảnh quan đồng bộ.

Những tán bàng lá nhỏ trên nhiều tuyến phố Hà Nội chuyển màu theo mùa, gợi khung cảnh mùa thu ở các nước ôn đới. Mỗi cây bàng trưởng thành có chiều cao trung bình 10-20 m.

Trên phố Đào Tấn, hai hàng hoa sữa chạy dọc hai bên đường, thường nở rộ vào tháng 10-11, tạo nên nét đặc trưng của mùa Thu Hà Nội. Dải phân cách giữa đường được trồng bàng lá nhỏ (bàng Đài Loan), góp phần tăng diện tích cây xanh trên tuyến phố.

Hoa sữa được trồng trên nhiều tuyến phố Hà Nội như Đào Tấn, Nguyễn Du, Quán Thánh, Nguyễn Chí Thanh, Duy Tân, Trần Duy Hưng, Trung Hòa... Trong đó, phố Đào Tấn và Nguyễn Du có những hàng hoa sữa lâu năm, tán lá dày, tạo dấu ấn riêng cho cảnh quan và được nhiều người gọi là “phố hoa sữa”.

Những hàng cây lâu năm gắn liền với sự đổi thay của Hà Nội, từ những con phố cũ đến diện mạo đô thị hôm nay.