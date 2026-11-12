Những tuyến đường tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp

CCB bon Bu K’Rắk cùng bà con phát quang cỏ, làm sạch, đẹp tuyến đường tự quản.

Gương mẫu giữ gìn cảnh quan

Gần 3 năm qua, việc hội viên CCB dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, chăm sóc hoa và cây xanh trên tuyến đường vào thôn 2 (xã Hòa Ninh) đã trở thành hoạt động quen thuộc. Ông Nguyễn Xuân Thêm - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 2 cho biết, từ năm 2024, Chi hội triển khai mô hình Tuyến đường CCB tự quản dài hơn 900 m, đoạn từ chợ Hòa Ninh đi vào. Đồng thời, Chi hội phối hợp với Ban Nhân dân thôn quản lý tuyến đường dài gần 1 km vào xóm 3, tập trung trồng hoa, cây xanh hai bên đường. “Để các tuyến đường luôn sạch, đẹp, thời gian qua, Chi hội duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hằng tuần, đồng thời phối hợp với các đoàn thể và lực lượng ở thôn tổ chức dọn dẹp. Không chỉ tham gia những đợt ra quân tập trung, một số hội viên còn chủ động tưới hoa, chăm sóc cây xanh, góp phần duy trì cảnh quan thường xuyên”, ông Thêm chia sẻ.

CCB nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân qua những con đường tự quản

Ông Trần Văn Khang - Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Ninh cho biết: “Thông qua các tuyến đường tự quản, hội viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong giữ gìn vệ sinh môi trường và vận động người dân cùng thực hiện. Thời gian tới, Hội sẽ duy trì các mô hình hiện có, lựa chọn thêm những tuyến đường phù hợp để nhân rộng”.

Phát huy sức dân cùng xây dựng cảnh quan

Không chỉ gương mẫu, đi đầu, góp sức làm sạch đường làng, ngõ xóm, các mô hình tự quản còn hướng đến huy động người dân cùng tham gia xây dựng môi trường sống văn minh. Mới đây, Hội CCB xã Quảng Trực ra mắt mô hình “CCB tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp” tại Bon Bu K’Rắk, với tuyến đường dài khoảng 1,2 km được chọn làm điểm triển khai. Đây là khu vực gần trung tâm xã, có đồng bào tại chỗ và nhiều dân tộc cùng sinh sống.

Theo ông Bùi Văn Ninh - Chủ tịch Hội CCB xã Quảng Trực, mô hình phân công cụ thể từng phần việc gắn với 4 tiêu chí. Trong đó, “sáng” là phối hợp vận động, duy trì hệ thống đèn chiếu sáng; “xanh” là trồng, chăm sóc cây xanh, đường hoa; “sạch” là vệ sinh định kỳ, thu gom, phân loại rác đúng quy định; “đẹp” là vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh và xây dựng nếp sống văn minh.

CCB xã Quảng Trực ra mắt "Mô hình tuyến đường CCB tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp"

Ngay sau khi ra mắt, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh và chỉnh trang tuyến đường. Chi hội CCB cũng vận động khoảng 40 - 50 hộ dân trong bon cùng hưởng ứng, không xả rác bừa bãi, thường xuyên dọn dẹp khu vực sinh sống. “Mô hình góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, từ những việc làm cụ thể của hội viên CCB đến sự tự giác tham gia của người dân, cùng xây dựng buôn, bon, khu dân cư sạch, đẹp, văn minh”, ông Ninh nói.

Hiện nay, nhiều xã, phường trong tỉnh đã triển khai và duy trì mô hình “CCB tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp” với cách làm phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Dù quy mô khác nhau, các mô hình đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy vai trò nòng cốt của hội viên CCB, đồng thời khơi dậy sự đồng thuận, chung tay của người dân trong giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường. Thông qua các đợt ra quân vệ sinh định kỳ và việc chăm sóc hàng cây, đường hoa, các tuyến đường tự quản ngày càng khang trang, sạch, đẹp, góp phần làm đổi thay diện mạo khu dân cư. Qua những việc làm cụ thể, ý thức trách nhiệm, tinh thần chung tay vì cộng đồng được nâng lên, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người CCB gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

CCB Thôn 2 (xã Hòa Ninh) gương mẫu, nhiệt tình tham gia trồng hoa, cây xanh, bảo vệ môi trường tại tuyến đường tự quản