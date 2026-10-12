Những tuyến đường nội đô chờ nâng cấp

Đường Vạn Kiếp xuống cấp, chật hẹp

24 năm mỏi mòn chờ đợi

Nằm trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt, đường Thánh Mẫu (đoạn từ ngã tư Đa Thành đến Phù Đổng Thiên Vương) luôn trong trạng thái quá tải. Đây không chỉ là trục huyết mạch của những chuyến xe tải chở nông sản mỗi ngày, mà còn là tuyến đường du lịch kết nối trung tâm Đà Lạt đi Khu du lịch Suối Vàng, núi Lang Biang, đồi Mộng Mơ… Chưa kể, cụm dân cư phía trong có khu ký túc xá sinh viên của Đại học Đà Lạt, Đại học Yersin.

Quan trọng và đông đúc vậy, nhưng chất lượng mặt đường lại tỷ lệ nghịch với công năng. Ông Lê Hữu Phước, một người dân sống gần 60 năm trên đường Thánh Mẫu, bức xúc cho biết: “Tuyến đường này được nâng cấp từ đường cấp phối lên đường nhựa cách đây đã 24 năm, nhưng đến nay chưa một lần nào được đại tu. Năm 2025, phường có đầu tư để sửa chữa nhỏ, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn, năm nay đường lại tiếp tục xuống cấp”.

Theo ghi nhận, nguyên nhân khiến tuyến đường này “năm nay sửa năm sau hỏng” là do thiếu hệ thống hạ tầng đồng bộ. Đường rất đông đúc nhưng không có lề đường, hệ thống mương thoát nước kém, nhiều đoạn thậm chí chưa có mương. Hậu quả là cứ mưa lớn, nước tràn lênh láng gây ngập cục bộ. Dù cử tri phường Lang Biang - Đà Lạt đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri và họp tổ dân phố, đề xuất đầu tư lớn để bảo đảm an toàn, nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm đầu tư.

Người dân bày tỏ mong mỏi chính quyền sớm có phương án tháo gỡ dứt điểm đoạn vướng mắc còn lại ở đường Mai Xuân Thưởng

Ám ảnh những đoạn đường dang dở

Tại đường Mai Xuân Thưởng, chúng tôi lại được nghe câu chuyện thật trớ trêu. Khác với đường Thánh Mẫu thiếu vốn, tuyến Mai Xuân Thưởng là điểm sáng khi người dân đã hiến đất để mở rộng, nâng cấp nền đường. Nhờ sự đồng thuận hiến đất của đa số người dân, tuyến đường đã được mở rộng và nâng cấp khang trang. Tuy nhiên, dự án cả năm nay đang “tắc” lại ở đoạn nối từ cầu Mai Xuân Thưởng đi lên chỉ 50 mét do một hộ dân chưa đồng ý cho đổ đất nâng đường. Việc thi công nửa vời đã biến đoạn đường ngắn này thành nỗi ám ảnh của người qua lại.

Anh Nguyễn Long, người dân sống tại khu vực này chia sẻ: “Đây là đoạn đường chính dẫn vào Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (trước đây là Tiểu học Đa Thiện). Đoạn đường này đã đổ đất nâng nền và rải một lớp đá, nhưng do vướng mặt bằng chưa hoàn thiện nên giờ bị lún xuống. Cứ mưa là bùn sình chảy tràn lan, lớp đá nền bị trôi hở ra phần đất bồi trơn trượt. Rất nhiều người dân và học sinh đã bị ngã, chấn thương khi đi qua đây, khổ vô cùng”.

Anh Long cùng nhiều người dân bày tỏ mong mỏi chính quyền sớm có phương án tháo gỡ dứt điểm đoạn vướng mắc còn lại, hoàn thiện mặt đường để bảo đảm an toàn cho con em đến trường.

Một góc khu vực trung tâm đô thị Đà Lạt

Cần đầu tư đồng bộ

Không riêng phường Lang Biang - Đà Lạt, tại các phường như Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt hay Cam Ly - Đà Lạt…, điệp khúc đường hỏng - vá víu lại hỏng ngay sau đó vẫn đang tái diễn ở hàng loạt tuyến đường như: Đặng Thái Thân, Cầu sắt Hồ Xuân Hương, Vạn Kiếp, Nguyễn Hoàng, Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân đến Cam Ly - Phước Thành, Cao Thắng, Cao Bá Quát, Châu Văn Liêm… Việc dặm vá cục bộ cho thấy phương thức sửa chữa tình thế đã không còn phù hợp đối với một số tuyến đường.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, tỉnh Lâm Đồng đã thông qua tổng nguồn vốn lên tới 125.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở quan trọng để rà soát, định hình lại thứ tự ưu tiên đầu tư hạ tầng.

Hơn lúc nào hết, cần một cuộc đánh giá toàn diện để đầu tư dứt điểm cho những tuyến đường huyết mạch. Đồng thời, đối với các điểm nghẽn mặt bằng cũng cần sự vào cuộc quyết liệt, gỡ khó bằng đối thoại thẳng thắn. Những con đường êm thuận, an toàn không chỉ là bộ mặt của một đô thị du lịch, mà đó còn là trách nhiệm của chính quyền đối với cuộc sống của người dân.