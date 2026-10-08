Những tuyến đường nở hoa từ mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp tại xã Phúc Thịnh
Kể từ khi phát động, mô hình "sáng - xanh - sạch - đẹp" tại xã Phúc Thịnh (Hà Nội) đã nhận được sự hưởng ứng của các toàn thể các thôn trên địa bàn. Nhiều tuyến đường đã nở hoa tại những nơi từng là điểm nóng về ô nhiễm môi trường.
Mô hình "sáng - xanh - sạch - đẹp" được UBND xã Phúc Thịnh phát động từ ngày 25-4-2026. Tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Lê Thế Chuyên cho biết, xây dựng môi trường sống “sáng, xanh, sạch, đẹp” không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là mục tiêu lâu dài, gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời tạo dựng diện mạo văn minh, hiện đại cho địa phương.
Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) người dân trên địa bàn xã Phúc Thịnh đang tích cực dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc từng cụm hoa, tuyến đường giữ cho môi trường ngày càng trong sạch.
Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã ghi nhận những thay đổi tích cực từ mô hình này tại xã Phúc Thịnh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-tuyen-duong-no-hoa-tu-mo-hinh-sang-xanh-sach-dep-tai-xa-phuc-thinh-1760039.html