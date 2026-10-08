Những tuyến đường nở hoa từ mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp tại xã Phúc Thịnh

Mô hình "sáng - xanh - sạch - đẹp" được UBND xã Phúc Thịnh phát động từ ngày 25-4-2026. Tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Thịnh Lê Thế Chuyên cho biết, xây dựng môi trường sống “sáng, xanh, sạch, đẹp” không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là mục tiêu lâu dài, gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời tạo dựng diện mạo văn minh, hiện đại cho địa phương.

Chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) người dân trên địa bàn xã Phúc Thịnh đang tích cực dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc từng cụm hoa, tuyến đường giữ cho môi trường ngày càng trong sạch.

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã ghi nhận những thay đổi tích cực từ mô hình này tại xã Phúc Thịnh.

Theo Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Phù Thuỵ (xã Phúc Thịnh) Nguyễn Tiến Công, sau nhiều tháng hoạt động, nhờ sự vào cuộc tích cực của nhân dân trên địa bàn, nhiều điểm nóng về tình trạng ô nhiễm môi trường đã được xoá bỏ. Hàng loạt các tuyến đường từng um tùm cỏ dại, ô nhiễm môi trường nay đã dần được thay thế bằng những cụm hoa tươi tốt. Ảnh: Thanh Hà

Nhiều tuyến đường tại thôn Phù Thuỵ trước đây bị cây cỏ cùng rác thải bỏ vây. Sau nhiều tháng dọn dẹp, hiện nay những tuyến đường này đã sạch sẽ và được trồng hoa thay thế. Ảnh: Thanh Hà

Hàng tuần, người dân đều dành thời gian để chăm sóc, dọn dẹp và trồng hoa trên các tuyến đường. Ảnh: Thanh Hà

Người dân tưới nước, chăm sóc những cụm hoa mới trồng. Ảnh: Thanh Hà

Không chỉ quanh các tuyến đường, các đình, chùa, nơi hoạt động văn hoá cũng được người tích cực cắt cỏ dọn sạch sẽ. Ảnh: Thanh Hà

Cỏ sau khi cắt xong sẽ được thu gom sạch sẽ. Ảnh: Thanh Hà

Tại sân đình Thuỵ Hà, những phụ nữ của thôn sẽ trồng những cụm hoa mới thay thế cho những cây cỏ vừa được làm sạch. Ảnh: Thanh Hà

Phụ nữ thôn Phù Thuỵ chăm sóc những cụm hoa mới trồng trong đình Thuỵ Hà. Ảnh: Thanh Hà

Cùng với việc phát cỏ, trồng hoa, công tác vệ sinh trong đình cũng được tiến hành đồng bộ. Ảnh: Thanh Hà

Những tuyến đường được phụ nữ xã Phúc Thịnh quét dọn sạch sẽ. Ảnh: Thanh Hà

Những tuyến đường được dọn dẹp sạch sẽ tại xã Phúc Thịnh nhờ mô hình "sáng - xanh - sạch - đẹp". Ảnh: Thanh Hà