Nhiều tuyến đường kịp về đích trong tháng 12

Theo kế hoạch, từ 0h ngày 24/12/2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) dự kiến đưa một phần công trình vào khai thác. Để bảo đảm nhu cầu đi lại, đưa đón hành khách giữa TP.HCM, TP Đồng Nai và các địa phương lân cận, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối sân bay đang được tập trung hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành là tuyến chính phục vụ kết nối TP.HCM và Đồng Nai.

Trong đó, hiện nhiều tuyến cao tốc, đường vành đai và đường kết nối trực tiếp đã đưa vào khai thác hoặc bước vào giai đoạn nước rút, từng bước hình thành các hướng lưu thông đến sân bay, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.

Dự kiến tháng 12/2026, hàng loạt công trình như một phần dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành, một phần Vành đai 3 TP.HCM, các tuyến T1, T2, đường 25C, tuyến chính đường 25B, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và QL51 sẽ khai thác đồng bộ phục vụ kết nối sân bay. Sau đó, trong quý I, quý II/2027 và những năm tiếp theo, nhiều tuyến đường khác cũng sẽ tiếp tục được đưa vào sử dụng, mở rộng mạng lưới giao thông khu vực.

Đầu tiên, công trình có vai trò quan trọng trong kết nối sân bay là dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành. Theo ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam (thuộc VEC), dự án đang bước vào giai đoạn cao điểm với khối lượng thi công lớn. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư và nguồn lực tài chính để hoàn thiện những hạng mục còn lại.

Sản lượng tuyến cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành đã đạt khoảng 85%.

Đến nay, tổng sản lượng thi công đạt khoảng 85%. Dự kiến cầu Long Thành hợp long vào cuối tháng 12/2026 và hoàn thành toàn bộ trong quý I/2027. Riêng đoạn từ cầu Long Thành đến nút giao QL51, dự kiến hoàn thành từ ngày 21/11, sau đó tổ chức cho phương tiện lưu thông.

Liền kề là tuyến Vành đai 3 TP.HCM, được kỳ vọng tạo thêm hướng tiếp cận sân bay Long Thành từ TP.HCM, khu vực Bình Dương cũ, trung tâm TP Đồng Nai và các địa phương lân cận.

Đến nay, đoạn từ cao tốc TP.HCM - Long Thành qua cầu Nhơn Trạch đến đường 25B, dài hơn 5km, đã đưa vào khai thác. Riêng đoạn khoảng 11km qua địa bàn TP Đồng Nai đang được tăng tốc thi công để kịp phục vụ khai thác sân bay. Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, đến ngày 24/12, đoạn Vành đai 3 qua địa bàn thành phố dự kiến bảo đảm kết nối từ cao tốc đến nút giao với đường 25C, sau đó đi ra hướng QL51 vào đường T1 để đến sân bay. Chiều ngược lại cũng được tổ chức lưu thông tương ứng.

Đối với phần tuyến còn lại có vai trò kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, chủ đầu tư đã chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Xây dựng T.N do vi phạm hợp đồng, đồng thời thực hiện thủ tục ký hợp đồng với nhà thầu khác để triển khai khối lượng còn lại. Mục tiêu phấn đấu hoàn thành trong quý I/2027.

Trong khi đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được đưa vào khai thác, từng bước hình thành trục kết nối Đông - Tây, rút ngắn thời gian đi lại giữa Nhơn Trạch, Long Thành với Bến Lức và các tỉnh miền Tây. Tuyến đường hiện ghi nhận khoảng 26.000 lượt xe mỗi ngày, góp phần chia sẻ lưu lượng cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đã quá tải nhiều năm). Sau khi tuyến này khai thác, lưu lượng phương tiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giảm khoảng 9%.

Nút giao Long Thành, nút giao quan trọng trong phục vụ kết nối sân bay.

Cùng với đó, hai tuyến T1 và T2 kết nối vào cổng số 1 sân bay Long Thành đã hoàn thành, đưa vào khai thác một phần phục vụ đi lại và thi công. Song song đó, hệ thống giao thông nội cảng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều đoạn tuyến được thảm nhựa, các hạng mục đường và nút giao dần thành hình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông trong công trường và tiếp cận các khu chức năng khi sân bay vận hành.

Cùng với đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đang phát huy vai trò chia sẻ lưu lượng với QL51. Tuyến chính đã được đưa vào khai thác ổn định, hiện áp dụng đối với ô tô dưới 9 chỗ. Các đơn vị liên quan cũng đang nghiên cứu phương án mở nút giao Tân Hiệp để tăng khả năng kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đồng thời xem xét mở rộng đối tượng phương tiện được lưu thông, trừ xe quá khổ, quá tải.

Khai thác một phần nhiều tuyến đường để kết nối đồng bộ đến sân bay

Tại khu vực Nhơn Trạch, hai tuyến đường 25B và 25C giữ vai trò quan trọng trong kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành và mạng lưới cao tốc, đường vành đai. Đối với đường 25C, riêng đoạn từ QL51 đến hương lộ 19 dài hơn 2,6km, theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, sản lượng thi công đến nay đạt khoảng 87%. Tính cả đoạn từ hương lộ 19 vào trung tâm Nhơn Trạch, toàn tuyến đường 25C dài hơn 14km, phần lớn đã được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Đây là trục giao thông kết nối với đường T1 vào sân bay Long Thành, đồng thời mở hướng tiếp cận Vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Cát Lái trong tương lai. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 12/2026.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã khai thác từ 1/10.

Trong khi đó, dự án nâng cấp đường 25B, đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến QL51, dài hơn 9km, quy mô 10 làn xe cũng đang bước vào giai đoạn nước rút. Sản lượng toàn dự án đạt hơn 70%. Các nhà thầu đang triển khai đồng loạt 5 mũi thi công phần đường và 4 mũi thi công hệ thống cống, đồng thời thực hiện các hạng mục hoàn thiện. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chịu áp lực do một số vị trí còn vướng hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, nguồn cung đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa hạn chế, giá vật liệu tăng cao và thiếu nhân lực.

Ban QLDA đang đôn đốc các đơn vị tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành tuyến chính khi sân bay đưa vào khai thác. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối Nhơn Trạch với QL51 và sân bay Long Thành.

Ngoài các tuyến trực tiếp phục vụ khai thác sân bay trong tháng 12, TP Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án giao thông quy mô lớn nhằm mở rộng mạng lưới kết nối khu vực Long Thành với các địa phương.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xe lưu thông ổn định.

Trong đó, dự án nâng cấp, mở rộng ĐT769 dài gần 29,8km, quy mô 6 - 8 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 2.796 tỷ đồng, khởi công ngày 10/7/2026. Hiện dự án tổ chức 12 mũi thi công, tập trung xử lý nền đường, hệ thống thoát nước và xây dựng các cầu. Dự kiến công trình hoàn thành trong quý IV/2027.

Dự án ĐT770B có tổng mức đầu tư 4.704 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe đi qua các địa bàn Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và TP Long Khánh. Các nhà thầu đang triển khai 30 mũi thi công, dự kiến hoàn thành trong quý III/2028.

Tương tự, dự án nâng cấp, mở rộng ĐT773 dài 36,64km, quy mô 6 - 8 làn xe hiện công trình tổ chức 8 mũi thi công, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt khoảng 78,6%, dự kiến hoàn thành trong quý III/2028.