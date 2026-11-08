Những tuyến đường mở tương lai cho vùng cao

Cầu Chiềng Nưa qua sông Mã nối bản Chiềng Nưa (xã Mường Lý) với bản Nà Ón (xã Trung Lý), giúp người dân đi lại thuận lợi.

Thanh Hóa hiện có 78 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 57 xã khu vực III, 17 xã khu vực II và 4 xã khu vực I. Toàn vùng có hơn 1,1 triệu người sinh sống, trong đó hơn 740.000 người là đồng bào DTTS. Thông qua việc lồng ghép hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) với các chương trình, dự án khác, những năm qua hệ thống giao thông trục xã, liên thôn, liên bản tại các xã miền núi, biên giới ngày càng hoàn thiện, giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện, xóa bỏ chia cắt cộng đồng, kết nối giữa các vùng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều năm trước, các bản xa xôi của xã Sơn Thủy thường được mọi người gọi là bản “cô đơn”, bởi đường nhỏ hẹp, gập ghềnh, quanh co, qua nhiều đồi núi hiểm trở... khiến việc đi lại, giao thương gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những rào cản khiến cuộc sống nơi đây cứ mãi quẩn quanh trong đói nghèo, lạc hậu. Năm 2024, niềm vui đến với bà con và chính quyền địa phương khi dự án đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khà, bản Mùa Xuân dài hơn 10km được triển khai. Sau khi hoàn thành, tuyến đường kết nối đồng bộ các bản của xã, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu, vận chuyển hàng hóa, mở ra cơ hội thoát nghèo cho các hộ dân.

Nhiều công trình giao thông được đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo các bản làng vùng cao xã Tam Lư.

Không giấu nổi niềm vui, ông Sùng A Cấu, Bí thư chi bộ bản Mùa Xuân, cho biết: Bản hiện có 168 hộ với 811 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông. Trước đây, kinh tế của bà con mang tính tự cung, tự cấp, do giao thông đi lại khó khăn, nông sản bà con làm ra rất khó bán hoặc giá thấp hơn nhiều so với thị trường, làm giảm thu nhập. Một số hộ tích cóp nhiều năm mua được xe máy nhưng đường đá lởm chởm, sình lầy, trơn trượt vào mùa mưa, đi lại rất nguy hiểm. Đối với các hộ dân tại đây, những tuyến đường mở ra không chỉ là những dải bê tông vắt qua triền đồi, mà còn là cầu nối đưa trẻ em đến trường an toàn. Có đường rộng rãi, xe vào tận nơi, hàng hóa vận chuyển dễ dàng, giảm bớt chi phí và sức lao động, bà con có cơ hội phát triển những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Từ đó, đời sống bà con dần ổn định, khấm khá hơn.

Với bà con các bản Nà Ón, Co Cài, những bản còn nhiều khó khăn của xã Trung Lý, một tuyến đường mới không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn mở ra cơ hội thuận lợi cho người dân phát triển sinh kế, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Bởi vậy, ngay sau khi dự án nâng cấp tuyến đường giao thông từ bản Nà Ón - Co Cài, xã Trung Lý khởi công, bà con rất vui mừng, phấn khởi vì những dự định làm ăn trước kia chưa thực hiện được, nay lại được nhen nhóm lại.

Ông Lê Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết: Địa hình của xã chủ yếu là đồi núi hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều khe suối và sông lớn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ sinh kế cho bà con thông qua các chương trình giảm nghèo và phát triển vùng DTTS, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã và đang được tiếp tục được đầu tư, nối dài tới các bản làng xa xôi nhất của xã. Các công trình này có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn tại địa bàn, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tăng cường kết nối các khu dân cư.

Dự án Nâng cấp tuyến đường từ bản Nà Ón đi bản Co Cài (xã Trung Lý) được kỳ vọng sẽ kết nối giao thương, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho bà con.

Trước đây, nhiều tuyến đường liên thôn, liên bản tại xã biên giới Tam Lư nhỏ hẹp, dốc cao, đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những năm qua, thực hiện các Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, địa phương đã ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông, nhờ vậy diện mạo các bản vùng cao có nhiều đổi thay. Theo ông Hà Văn Tựng, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã, việc Nhà nước đầu tư làm đường tạo sự hứng khởi lớn trong Nhân dân. Nhờ có hệ thống đường giao thông nông thôn đầu tư đồng bộ, giá trị cây luồng và nông, lâm sản thế mạnh của địa phương được nâng lên, người dân yên tâm bám bản, phát triển sản xuất; cán bộ xã vào bản dễ dàng nên việc tuyên truyền cũng hiệu quả hơn. Toàn xã có 1.200 hộ, đến nay chỉ còn 87 hộ nghèo, 116 hộ cận nghèo.

Với quan điểm “giao thông đi trước mở đường”, những năm qua Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi mang lại diện mạo mới cho nhiều xã vùng cao Thanh Hóa. Những tuyến đường được đầu tư không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa bản làng với trung tâm xã và các xã lân cận, mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực để bà con đẩy mạnh sản xuất, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.