Những tượng đài 'Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng' nơi biên cương xứ Nghệ

Lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm. Ảnh: Anh Bách

Trong khuôn viên Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” được xây dựng tại vị trí trang trọng, hài hòa với cảnh quan doanh trại. Công trình khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần căn dặn người chiến sĩ Biên phòng, thể hiện sự quan tâm của Người đối với lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Khởi công từ đầu tháng 8/2025, công trình được khánh thành ngày 30/11/2025, trên diện tích gần 200m². Kinh phí xây dựng chủ yếu được huy động từ nguồn xã hội hóa, cùng với sự đóng góp khoảng 500 ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Trong quá trình triển khai, các hạng mục được thực hiện bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế của doanh trại đơn vị.

Tượng đài được đúc bằng bê tông nguyên khối, sơn màu ghi, cao 1,8m; bệ tượng bằng bê tông cốt thép, ốp đá đen kim tuyến. Khu vực sân nền, bậc tam cấp được lát đá và gạch chống trơn trượt; hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Tác phẩm được phỏng theo nguyên mẫu “Nghe lời non nước” của nghệ sĩ Vũ Trọng Khôi, tái hiện hình ảnh Bác Hồ ân cần chỉ bảo, động viên người chiến sĩ Biên phòng.

Đây là công trình tượng đài đầu tiên được triển khai xây dựng tại đơn vị cơ sở thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, vì vậy, ngay từ khi chuẩn bị, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Ngọc Lâm đã chú trọng công tác tổ chức thực hiện, huy động các nguồn lực và phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Quá trình xây dựng được tiến hành với yêu cầu bảo đảm tính trang nghiêm, phù hợp với không gian doanh trại, đồng thời đáp ứng mục đích sử dụng lâu dài trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống của đơn vị.

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tượng đài đã trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống của đơn vị. Công trình còn phục vụ hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử, truyền thống của nhân dân và học sinh trên địa bàn. Thông qua những hoạt động này, đơn vị có thêm điều kiện đổi mới hình thức giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ kết quả xây dựng tượng đài tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và công trình tại trụ sở cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, việc triển khai xây dựng tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tiếp tục được các đơn vị trên hai tuyến biên giới quan tâm thực hiện. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, quy hoạch doanh trại và khả năng huy động nguồn lực, các đơn vị lựa chọn phương án xây dựng phù hợp, bảo đảm sự thống nhất về ý nghĩa, nội dung và yêu cầu giáo dục của công trình.

Trên tuyến biên giới biển, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương là một trong những đơn vị hoàn thành xây dựng tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Đây là đơn vị vừa được đầu tư xây dựng doanh trại mới, đồng thời thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn hai phường Quỳnh Mai và Tân Mai. Địa bàn đơn vị phụ trách có hơn 15km bờ biển, hơn 21.000 hộ dân với trên 91.000 nhân khẩu sinh sống. Hoạt động khai thác hải sản diễn ra thường xuyên, với hơn 1.000 tàu thuyền, là địa bàn có số lượng tàu cá lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình xây dựng doanh trại chính quy, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã quan tâm bố trí không gian xây dựng tượng đài gắn với quy hoạch chung của đơn vị, phục vụ các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống. Theo Trung tá Đặng Xuân Quang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, công trình không chỉ có ý nghĩa trong xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa tại đơn vị mà còn thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Học sinh tham quan, tìm hiểu truyền thống lực lượng Bộ đội Biên phòng tại tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” ở Đồn Biên phòng Thông Thụ. Ảnh: Anh Bách

Đến nay, cùng với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Đồn Biên phòng Thông Thụ, Đồn Biên phòng Nậm Càn, Đồn Biên phòng Tri Lễ... đã hoàn thành việc xây dựng tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” và đưa các công trình vào sử dụng, phục vụ công tác giáo dục chính trị, lịch sử truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ.

Tại Đồn Biên phòng Diễn Thành, việc xây dựng tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” đang được triển khai gắn với quá trình đầu tư xây dựng doanh trại mới. Trung tá Nguyễn Hải Lý, Chính trị viên Đồn Biên phòng Diễn Thành cho biết, đơn vị xác định đây là một trong những hạng mục quan trọng trong xây dựng môi trường văn hóa quân sự, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống. Khi hoàn thành, công trình phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, tham quan, tìm hiểu truyền thống cho nhân dân và học sinh tại địa phương.

Với 7 công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” đã hoàn thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục triển khai xây dựng 8 công trình tại các đơn vị cơ sở trên hai tuyến biên giới của tỉnh. Kết quả đó thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong cụ thể hóa chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng môi trường văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị.

Phát huy ý nghĩa của những công trình tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xác định, tiếp tục đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Từ những buổi sinh hoạt chính trị dưới chân tượng đài đến các hoạt động tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vận động quần chúng, lời dạy của Bác được cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh vững mạnh, bảo vệ vững chắc phên dậu của Tổ quốc.