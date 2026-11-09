Những tuổi may mắn nhất tháng 10 âm: Mão nhiều cơ hội, Mùi gặp 'quý nhân'

Tháng 10 âm lịch là tháng Hợi

Ngày 9/11 dương lịch năm nay là mùng 1/10 âm lịch năm Bính Ngọ.

Thời điểm này là đầu mùa Đông vì tiết Lập Đông vừa mới bắt đầu được vài ngày. Theo quan niệm ngũ hành thì tháng 10 âm lịch này là tháng Thủy, trong một năm Hỏa mạnh như năm Bính Ngọ thì tháng Thủy đem lại sự cân bằng.

Tháng 10 âm là tháng Hợi - cũng là con giáp cuối cùng trong 12 con giáp. Theo quan niệm từ xưa, đây là lúc một vòng khép lại: Vạn vật thu mình, cất giữ, chuẩn bị cho một vòng mới của tự nhiên.

Những tuổi nào được coi là may mắn nhất trong tháng 10 âm lịch này, theo quan niệm xưa?

Với những yếu tố trên, trong tháng 10 âm lịch năm nay, có 4 tuổi được cho là dễ gặp may mắn nhất. Đó là Hợi, Mão, Mùi - đây là bộ tam hợp với tháng âm lịch này; ngoài ra còn có tuổi Dần cũng được cho là dễ gặp may mắn.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Magnific.

Những người tuổi Mão trong tháng hành Thủy giống như cây được tưới nước, mà tuổi Mão lại thuộc bộ tam hợp với Hợi, nên may mắn như nhân đôi.

Trong tháng 10 âm, người tuổi Mão được cho là có nhiều cơ hội hợp tác, dễ có những mối quan hệ mới trong công việc. Người tuổi Mão nên dành thời gian học kỹ năng mới để mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp.

Tuy nhiên, cây cần nước ở mức vừa phải - đây cũng là lời nhắc để người tuổi Mão tránh ôm đồm nhiều việc cùng lúc.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Magnific.

Mùi vốn cùng bộ tam hợp Hợi - Mão - Mùi, được cho là dễ gặp "quý nhân", được hỗ trợ nhiều trong tháng 10 âm lịch.

May mắn của người tuổi Mùi dễ xuất hiện trong những công việc nhóm, những việc được người quen giới thiệu. Vì vậy, người tuổi Mùi nên giữ mối quan hệ tốt với cả những người bạn cũ, nếu cần có thể chủ động nhờ giúp đỡ.

Điều mà người tuổi Mùi nên tránh là sự ỷ lại - bởi vì không ai giúp đỡ ai mãi được, khi nhờ người khác thì cũng nên chốt rõ phần việc của mình.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Magnific.

Gặp đúng tháng của mình, người tuổi Hợi được coi là nhận được "vượng khí", theo quan niệm dân gian.

Bởi vậy, trong tháng 10 âm, người tuổi Hợi có tinh thần vững vàng, cuộc sống ổn định. Nên tranh thủ khoảng thời gian này để hoàn tất những việc dang dở, dọn dẹp, tổng kết trước khi sang tháng mới, hợp với ý "khép lại một vòng".

Nhưng người tuổi Hợi cũng không nên chủ quan, đừng vội bắt đầu việc lớn nếu chưa cân nhắc toàn diện thật kỹ.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Magnific.

Tuổi Dần thuộc nhóm tứ hành xung Dần - Thân - Tỵ - Hợi, nhưng lại là lục hợp với Hợi và là hành Mộc, được Thủy sinh.

Vì vậy, trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Dần dễ có nhiều ý tưởng mới và gặp những người hợp "tần số". Trong thời gian này, người tuổi Dần nên bắt tay vào việc gì đó cân nhắc lâu mà chưa làm.

Dần nằm trong nhóm tứ hành xung với Hợi, nhưng có lục hợp nên mức xung được xem là nhẹ. Dù sao, người tuổi Dần cũng nên lưu ý lắng nghe nhiều hơn trong tháng này, tránh mất kiên nhẫn khi có bất đồng ý kiến.

Những điều này không dựa trên cơ sở khoa học

Trên đây là cách luận theo quan niệm dân gian, không có kiểm chứng khoa học. Việc 4 con giáp được coi là may mắn nhất trong tháng cũng không có nghĩa là những con giáp khác thì không may mắn. Mà mỗi con giáp đều có thể tự tạo may mắn cho mình bằng sự cẩn thận, chủ động và suy nghĩ tích cực.

Một phần có cơ sở hơn chính là tiết khí: Thời tiết đang thay đổi, trời chuyển lạnh đến rét, nên chuyện thiết thực nhất đối với mỗi người là giữ ấm, giữ sức khỏe.