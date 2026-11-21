Chỉ xóa nợ khi đáp ứng điều kiện

Nghị quyết quy định chính sách đặc thù xử lý nợ đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06) tính đến hết ngày 23/10/2026. Đối tượng được xác định theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và pháp luật về quản lý thuế.

Việc xóa nợ chỉ áp dụng đối với các khoản lệ phí môn bài, tiền chậm nộp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của Nghị quyết và người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Nghị quyết cũng nêu rõ, lệ phí môn bài bao gồm thuế môn bài phát sinh trước ngày 1/1/2017 theo quy định của pháp luật về thuế và lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Tiền chậm nộp bao gồm tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2013 và tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(Ảnh minh họa)

Đối với khoản nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp lệ phí môn bài, Nghị quyết quy định xóa nợ đối với người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng. Trường hợp người nộp thuế chưa thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài thì không phải khai, nộp và không bị tính tiền chậm nộp đối với khoản lệ phí môn bài này.

Đối với các khoản tiền chậm nộp khác, người nộp thuế chỉ được xem xét xóa khi đáp ứng đồng thời các điều kiện: Đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có); đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế và được cơ quan thuế tiếp nhận theo quy định.

Nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp không được xóa tiền chậm nộp. Cụ thể, không áp dụng chính sách đối với người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ.

Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, trong khi doanh nghiệp, tổ chức chủ quản vẫn đang hoạt động hoặc tạm ngừng kinh doanh có thời hạn cũng không thuộc diện được xóa tiền chậm nộp.

Người nộp thuế có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc nghĩa vụ thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cũng không được áp dụng chính sách.

Tuy nhiên, quy định loại trừ này không áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế chỉ bán, thanh lý tài sản, hàng hóa còn lại để chấm dứt hoạt động và đã khai, nộp đầy đủ số thuế phát sinh từ hoạt động này.

Không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ

Nghị quyết nêu rõ, người nộp thuế không phải lập hồ sơ đề nghị xóa nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp.

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế căn cứ cơ sở dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý thuế để thực hiện xóa các khoản nợ đủ điều kiện. Kết quả xóa nợ được cơ quan quản lý thuế công khai trên trang thông tin điện tử và gửi thông tin cho người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử (nếu có).

Đối với người nộp thuế đã nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời đã nộp đủ tiền thuế nợ gốc và tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào ngân sách nhà nước chậm nhất ngày 30/6/2028, nhưng cơ quan quản lý thuế chưa hoàn thành việc xóa tiền chậm nộp hoặc giải quyết thủ tục liên quan thì vẫn được tiếp tục xem xét, giải quyết theo Nghị quyết.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp hồ sơ hợp lệ chậm nhất ngày 30/6/2028 nhưng đang trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan quản lý thuế chưa xem xét xóa tiền chậm nộp. Sau khi có kết luận, quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền và có đủ căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc trường hợp bị loại trừ, cơ quan thuế tiếp tục xem xét giải quyết nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nghị quyết cũng yêu cầu cơ quan quản lý thuế kịp thời xác định các khoản lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đủ điều kiện xóa nợ để không áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với các khoản tiền này.

Để bảo đảm kiểm soát việc thực hiện chính sách, trường hợp người nộp thuế đã được xóa tiền chậm nộp nhưng sau đó cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế thực tế thuộc trường hợp không được áp dụng chính sách thì cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm phục hồi khoản tiền chậm nộp đã được xóa.

Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp cuối năm 2028.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến ngày 23/10/2026 còn 2.518.440 người nộp thuế ở trạng thái 03, 06. Nghĩa vụ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp tích lũy là một trong những rào cản khiến người nộp thuế không quay lại hoàn tất thủ tục.

Quy mô nghĩa vụ thuộc phạm vi xử lý gồm nợ gốc lệ phí môn bài đã hạch toán khoảng 1.250 tỷ đồng và tiền chậm nộp tương ứng khoảng 438 tỷ đồng; nghĩa vụ lệ phí môn bài chưa hạch toán ước khoảng 15.000 tỷ đồng nếu gần 2 triệu người nộp thuế quay lại làm thủ tục; tiền chậm nộp thuộc phạm vi xem xét khoảng 9.990 tỷ đồng, gồm 9.715 tỷ đồng do cơ quan thuế quản lý và 275 tỷ đồng do cơ quan hải quan quản lý.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, chính sách áp dụng một lần từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028. Người nộp thuế đã đáp ứng đủ điều kiện, đúng hạn mà chưa xử lý xong thì được tiếp tục giải quyết theo Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng, cơ quan thuế sử dụng dữ liệu quản lý để xử lý, người nộp thuế không phải làm hồ sơ xóa nợ. Đối với tiền nợ gốc mà người nộp thuế thiếu giấy tờ, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh xác minh người đại diện, thông báo rõ nghĩa vụ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Dự thảo nghị định đề xuất cơ chế chủ động chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với trường hợp ngưng hoạt động trên 10 năm đáp ứng đủ điều kiện. Việc giải thể thực hiện theo pháp luật về doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động và chủ nợ.

Chính phủ sẽ theo dõi thu nợ gốc, số tiền được xóa, số mã số thuế được khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực, số doanh nghiệp hoàn tất giải thể và nguyên nhân hồ sơ còn vướng. Kết quả được tổng hợp hàng năm và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028.