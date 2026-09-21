Những trường hợp nào được quỹ BHYT chi trả chi phí vận chuyển khi chuyển viện?

Theo điểm b khoản 1 Điều 21 Luật BHYT năm 2024 và Điều 14 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chi phí vận chuyển người bệnh khi chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi quyền lợi được quỹ BHYT chi trả đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Những nhóm được hưởng, trường hợp được thanh toán