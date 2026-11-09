Những trường hợp giáo viên THCS phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương

Đuối nước là một trong những nguy cơ đe dọa tính mạng trẻ em, đặc biệt trong mùa mưa bão khi mực nước sông, suối, ao hồ dâng cao, dòng chảy xiết và nhiều khu vực tiềm ẩn nguy hiểm. Bên cạnh việc trang bị kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phòng ngừa đuối nước đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương, nhằm chủ động bảo vệ trẻ trước những tình huống bất trắc.