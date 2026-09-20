Những trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí vận chuyển khi chuyển viện
Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh cho cơ sở chuyển đi, căn cứ vào giá dịch vụ vận chuyển người bệnh.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, điểm b khoản 1 Điều 21 Luật BHYT năm 2024 và Điều 14 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chi phí vận chuyển người bệnh khi chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi được quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.
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Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-truong-hop-duoc-quy-bao-hiem-y-te-chi-tra-chi-phi-van-chuyen-khi-chuyen-vien-post668978.antd