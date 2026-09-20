Xã hội

Những trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí vận chuyển khi chuyển viện

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh cho cơ sở chuyển đi, căn cứ vào giá dịch vụ vận chuyển người bệnh.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
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Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, điểm b khoản 1 Điều 21 Luật BHYT năm 2024 và Điều 14 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ, chi phí vận chuyển người bệnh khi chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quyền lợi được quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

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An Nhiên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-truong-hop-duoc-quy-bao-hiem-y-te-chi-tra-chi-phi-van-chuyen-khi-chuyen-vien-post668978.antd