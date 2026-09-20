Những trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí vận chuyển khi chuyển viện

Triển khai kế hoạch công tác cộng đồng năm 2026 và phổ biến các nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có các cuộc thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Auckland và thủ đô Wellington của New Zealand.