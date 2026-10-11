Những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi 5-10 năm hoặc không giới hạn độ tuổi

Không phải ai cũng phải chờ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định mới được hưởng lương hưu. Theo Luật BHXH năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, một số nhóm người lao động có thể nghỉ hưu sớm từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi nếu đáp ứng đủ điều kiện. Vậy những ai thuộc diện này?

Theo thông tin trên Cổng thông tin Chính Phủ, theo Luật BHXH số 41/2024/QH15 và các quy định hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định 158/2025/NĐ-CP, một số nhóm người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu thông thường từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi, nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm

Nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 tuổi

1.1. Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc vùng đặc biệt khó khăn

+ Có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc.

+ Đồng thời có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc thuộc diện hoặc làm việc vùng đặc biệt khó khăn.

Không giảm tỉ lệ % lương hưu do nghỉ trước tuổi.

1.2. Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non

+ Có nguyện vọng được nghỉ thấp hơn tuổi nghỉ hưu bình thường không quá 5 tuổi.

+ Có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc.

Không giảm tỉ lệ % lương hưu do nghỉ trước tuổi.

(Luật Nhà giáo 73/2025/QH15, hiệu lực từ 01/01/2026)

1.3. Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%

+ Có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc.

+ Có thể nghỉ sớm tối đa 5 tuổi.

Giảm 2% tỉ lệ lương hưu cho mỗi năm nghỉ trước tuổi.

Nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi

2.1 Khai thác than trong hầm lò

+ Có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc.

+ Có từ đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

+ Có thể nghỉ sớm tối đa 10 tuổi.

Không giảm tỉ lệ % lương hưu do nghỉ trước tuổi.

2.2 Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

+ Có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc.

+ Có thể nghỉ sớm tối đa 10 tuổi.

Giảm 2% tỉ lệ lương hưu cho mỗi năm nghỉ trước tuổi, theo quy định tại Điều 66.

Không giới hạn tuổi (không quy định độ tuổi hưởng)

3.1 Nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao

+ Có từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc.

Không quy định giới hạn tuổi trong điều kiện hưởng lương hưu này.

3.2 Người lao động có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên, trong đó:

+ Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Chỉ áp dụng đối với trường hợp nghỉ hưu theo Điều 65, Luật BHXH năm 2024 do suy giảm khả năng lao động:

+ Nghỉ trước mỗi năm giảm 2%.

+ Nghỉ trước dưới 6 tháng: không giảm 2%.

+ Nghỉ trước từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng: giảm 1%.

Tuổi nghỉ hưu phải đối chiếu theo năm nghỉ

Năm 2026, tuổi nghỉ hưu đối với Nam: 61 tuổi 6 tháng, Nữ: 57 tuổi.

Tuổi cụ thể phải căn cứ tháng, năm sinh và thời điểm nghỉ hưu theo quy định hiện hành.

Nguồn: Xây Dựng Chính Sách.

Trên đây là các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hiện hành. Người lao động cần đối chiếu điều kiện cụ thể để xác định thời điểm nghỉ hưu và quyền lợi lương hưu của mình.