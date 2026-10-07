Những trường hợp được miễn, hoãn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Theo dự thảo, GDQPAN là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục tại các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, căn cứ vào đặc điểm, tình trạng và quá trình học tập của người học, dự thảo quy định một số trường hợp được miễn hoặc tạm hoãn.

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Trường THPT Cổ Loa

4 nhóm học sinh, sinh viên được miễn toàn bộ môn GDQPAN

Dự thảo quy định học sinh, sinh viên được miễn học toàn bộ môn GDQPAN nếu thuộc một trong các trường hợp: là sĩ quan dự bị, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an hoặc quân nhân chuyên nghiệp; đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở hoặc cử nhân chuyên ngành GDQPAN.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên là người nước ngoài cũng thuộc diện được miễn toàn bộ môn học. Người học chương trình văn bằng thứ 2 ở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học và đã hoàn thành chương trình GDQPAN ở trình độ tương ứng trước đó cũng được miễn.

Đối với các trường hợp được miễn toàn bộ môn GDQPAN, kết quả trong hồ sơ học tập được ghi là “Miễn”.

Trường hợp được miễn học phần, miễn thực hành kỹ năng quân sự

Dự thảo cũng quy định việc miễn học và miễn thi đối với những học phần GDQPAN mà người học đã hoàn thành trước đó. Quy định này áp dụng với học sinh, sinh viên chuyển trường, người học liên thông hoặc hoàn thiện trình độ cao hơn nếu đã hoàn thành các nội dung GDQPAN tương ứng.

Bên cạnh đó, một số đối tượng được miễn học và miễn thi phần thực hành kỹ năng quân sự. Cụ thể gồm học sinh, sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo; người có thương tật, khuyết tật bẩm sinh hoặc mắc bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động và có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và có giấy xuất ngũ hợp lệ.

Trường hợp được tạm hoãn học GDQPAN

Theo dự thảo, học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc học tại các trường của nước ngoài đặt tại Việt Nam thuộc diện được xem xét tạm hoãn học môn GDQPAN.

Người học gặp các sự cố bất khả kháng như ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn cũng có thể được tạm hoãn. Ngoài ra, học sinh, sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành cũng thuộc nhóm được xem xét tạm hoãn.

Về thẩm quyền, Giám đốc hoặc Hiệu trưởng cơ sở giáo dục sẽ xem xét, quyết định việc tạm hoãn đối với các trường hợp do ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn hoặc thai sản.

Sau khi hết thời gian tạm hoãn, cơ sở giáo dục có trách nhiệm bố trí để học sinh, sinh viên học bù tại các lớp phù hợp, bảo đảm hoàn thành chương trình môn GDQPAN theo quy định.

Các quy định trên được đưa ra trong dự thảo Thông tư nhằm phân loại rõ các trường hợp đặc thù, đồng thời bảo đảm việc tổ chức dạy, học và đánh giá môn GDQPAN phù hợp với tình trạng, quá trình học tập và điều kiện thực tế của từng người học.