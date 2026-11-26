Thanh toán trực tiếp là hình thức người bệnh làm hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH thanh toán lại phần chi phí khám chữa bệnh mà quỹ BHYT có trách nhiệm chi trả, thay vì thanh toán thông qua cơ sở khám chữa bệnh.

Theo BHXH Việt Nam, có 7 trường hợp được cơ quan này thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh:

- Người bệnh trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong mà chưa xuất trình được thông tin thẻ BHYT trước khi ra viện.

- Người tham gia BHYT thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bị mất thẻ BHYT nhưng chưa được cấp lại hoặc thông tin thẻ BHYT của người bệnh bị lỗi, sai lệch mà chưa được cơ quan BHXH chỉnh sửa lại tại thời điểm kết thúc lượt khám bệnh, chữa bệnh, ra viện.

- Người tham gia BHYT thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT nhưng chưa được cấp thẻ BHYT, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 50 của Nghị định 188/2025.

Người bệnh được thanh toán toàn bộ phần chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng kể từ ngày được xác định thuộc đối tượng do ngân sách nhà nước đóng nhưng chưa được thanh toán do chưa được cấp thẻ BHYT.

- Người bệnh vào cấp cứu tại cơ sở không có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT. Người bệnh được thanh toán toàn bộ phần chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng chưa được thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT.

- Trường hợp khám chữa bệnh BHYT đối với người đã thay đổi thuộc nhóm đối tượng có mức hưởng BHYT cao hơn nhưng chưa được cấp thẻ BHYT mới, cơ quan BHXH thanh toán chi phí phần chênh lệch giữa hai mức hưởng trực tiếp cho người tham gia BHYT.

- Trường hợp người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế theo quy định tại các Điều 58 và 59 của Nghị định 188/2025/NĐ-CP.

- Trường hợp người tham gia BHYT khám chữa bệnh trong thời gian thẻ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Nghị định 188/2025/NĐ-CP mà không do lỗi của người tham gia BHYT.

Người bệnh được thanh toán toàn bộ phần chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo đúng đối tượng.

Ảnh minh họa. (nguồn: BĐT Chính phủ)

Ngoài ra, theo Điều 58 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thuốc thuộc Danh mục thuốc hiếm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thuộc trường hợp được thanh toán trực tiếp khi người bệnh tự mua.

Đối với thiết bị y tế, trường hợp được thanh toán trực tiếp gồm thiết bị y tế loại C hoặc D, trừ thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, thiết bị y tế đặc thù cá nhân và các thiết bị y tế thuộc danh mục được Bộ trưởng Bộ Y tế quy định được mua, bán như hàng hóa thông thường.

Tuy nhiên, để được thanh toán chi phí trực tiếp, việc người bệnh tự mua thuốc, thiết bị y tế phải đáp ứng đồng thời các điều kiện tại Điều 59.

Tại thời điểm kê đơn, chỉ định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có sẵn thuốc, thiết bị y tế phù hợp. Với thuốc, không có thuốc thương mại chứa hoạt chất được kê đơn hoặc thuốc cùng hoạt chất nhưng khác nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, đường dùng có thể thay thế. Với thiết bị y tế, cơ sở không có thiết bị được chỉ định và cũng không có thiết bị thay thế.

Bên cạnh đó, người bệnh không thể được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác do tình trạng sức khỏe không đủ điều kiện chuyển; cơ sở đang điều trị trong thời gian cách ly y tế; hoặc đây là cơ sở cấp chuyên sâu, cấp chuyên môn kỹ thuật cao nhất trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Thuốc, thiết bị y tế cũng không thể được điều chuyển giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phải phù hợp với phạm vi chuyên môn của cơ sở kê đơn, chỉ định và thuộc phạm vi quyền lợi BHYT của người bệnh.

Đáng chú ý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cung cấp phiếu xác nhận tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế theo Mẫu số 11 ban hành kèm Nghị định 188/2025/NĐ-CP cho người bệnh. Đây là một trong những căn cứ để người bệnh thực hiện thủ tục thanh toán chi phí trực tiếp với cơ quan BHXH.