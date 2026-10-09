Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17-8-2026 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 212). Quy định số 212 được ban hành nhằm quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Quy định số 212 có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Quy định số 264-QĐ/TW ngày 14-2-2025 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW. Quy định được phổ biến đến chi bộ.

Dưới đây là infographic "Những trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật, không kỷ luật hoặc miễn kỷ luật theo Quy định số 212-QĐ/TW".