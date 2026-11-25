Trưởng bon K' Điểu Tý (bên trái) tích cực vận động bà con bảo vệ biên giới, xây dựng quê hương

Chung tay gìn giữ đường biên, cột mốc

Là địa bàn chạy dọc tuyến biên giới, bon Bu Prăng II có vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Sinh ra và lớn lên ở vùng biên, K’ Điểu Tý - Trưởng bon Bu Prăng II, xã Quảng Trực sớm được nghe những câu chuyện về cuộc sống của người dân hai bên biên giới, về các quy định và những điều không được phép khi qua lại khu vực biên giới. Anh cũng hiểu rằng việc bảo vệ đường biên, cột mốc không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân.

Với suy nghĩ đó, trên cương vị Trưởng bon Bu Prăng II, anh Điểu Tý tích cực tham gia Tổ tự quản đường biên cột mốc của bon. Tổ hiện có gần 20 thành viên, phối hợp với lực lượng biên phòng tham gia tuần tra, phát quang cây cối trên các tuyến đường tuần tra, quan sát địa bàn và kịp thời chú ý những dấu hiệu bất thường ở khu vực biên giới.

Trưởng bon trẻ K’ Điểu Tý (bên trái) hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác chuyển đổi số

Công việc tuần tra đòi hỏi sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm. Qua những lần cùng lực lượng biên phòng tuần tra, anh Điểu Tý có thêm hiểu biết về đường biên, cột mốc và các quy định liên quan. Những kiến thức này giúp anh tự tin hơn khi tuyên truyền, giải thích cho người dân trong bon về phạm vi đường biên, vị trí các cột mốc và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Được tái lập từ năm 2012 trong khuôn khổ dự án ổn định dân cư vùng biên giới, bon Bu Prăng II hiện có 114 hộ với 367 nhân khẩu. Theo Trưởng bon Điểu Tý, người dân sinh sống ở khu vực biên giới là những người gần gũi, am hiểu địa bàn nhất. Khi mỗi người đều có ý thức quan sát, chấp hành quy định và chủ động thông tin cho lực lượng chức năng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, công tác bảo vệ đường biên sẽ có thêm sự chung sức từ cộng đồng.

Anh Điểu Tý mong rằng cuộc sống của bà con dân tộc M'nông ở vùng biên ngày càng ổn định

Không chỉ tham gia các hoạt động tuần tra, anh K’ Điểu Tý còn chú trọng vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Theo anh, muốn người dân hiểu và làm theo thì trước hết phải giải thích để mọi người thấy được ý nghĩa của từng quy định. Chẳng hạn, khi tuyên truyền về bảo vệ biên giới, anh thường nhắc bà con về trách nhiệm giữ gìn đường biên, cột mốc. Không tự ý qua lại biên giới trái phép và cần tìm hiểu kỹ các quy định khi có nhu cầu thăm người thân ở bên kia biên giới.

Anh K’ Điểu Tý là cán bộ năng động và nhiệt tình. Dù mới đảm nhận công việc trưởng bon, anh luôn có tinh thần trách nhiệm với người dân, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trực

Bên cạnh đó, anh tận dụng những hiểu biết của mình để hỗ trợ bà con tiếp cận công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế. Những việc làm này góp phần giúp người dân từng bước cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận tốt hơn với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Vun đắp thế trận lòng dân nơi biên giới

Tại xã biên giới Tuy Đức, anh Lý Văn Chương là một trong những người trẻ được bà con tin yêu, tín nhiệm. Bằng sự tận tâm, gần gũi và trách nhiệm, anh đang góp sức xây dựng thế trận lòng dân, giữ bình yên từ mỗi bon làng. Trước đây, anh từng là tổ trưởng tổ an ninh, phó bí thư bon. Nay được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng bon Bu Boong kiêm tổ trưởng tổ an ninh, anh càng ý thức rõ trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Tuy Đức là xã biên giới với 330 hộ, 1.330 nhân khẩu, trong đó có 120 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc thù địa bàn vùng biên, anh Chương luôn tâm niệm, muốn giữ bình yên lâu dài trước hết phải xây dựng sự đồng thuận, củng cố “thế trận lòng dân”. Hằng ngày, anh chủ động nắm tình hình trong bon, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Anh phối hợp với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương và các đoàn thể kịp thời trao đổi, xử lý những vấn đề từ cơ sở. Anh Nông Văn Len, một người dân vào lập nghiệp tại bon được 6 năm chia sẻ: “Anh Chương là người rất tâm huyết, luôn giúp bà con cập nhật những chủ trương, chính sách mới, cách làm kinh tế hay, kinh nghiệm trong sản xuất”.

Trong công việc ở bon, anh chú ý phát huy vai trò người dân, nhất là người có uy tín, để cùng tuyên truyền, vận động và giải quyết việc liên quan đến cộng đồng. Ở địa bàn vùng biên, cách làm ấy giúp thông tin kịp thời, tạo đồng thuận, giữ bình yên.

Anh Lý Văn Chương (bên phải) trao đổi với cán bộ Mặt trận xã về công tác vận động, xây dựng khối đoàn kết trong bon

Với anh Chương, chăm lo đời sống cũng là một cách góp phần giữ bình yên. Trong sản xuất, anh vận động bà con xuống giống lúa sớm để chủ động ứng phó thời tiết; tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cà phê. Trước nguy cơ khô hạn, anh còn đề xuất UBND xã hỗ trợ bao bạt tưới, giúp người dân chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất.

Trưởng bon Lý Văn Chương chăm sóc vườn cà phê của gia đình, gương mẫu phát triển kinh tế để có thêm thực tế chia sẻ với bà con

Với đặc thù địa bàn vùng biên, anh Chương xác định xây dựng “thế trận lòng dân” là nền tảng để giữ bình yên bon làng. Theo anh Lý Văn Chương, muốn giữ được bình yên thì trước hết phải để bà con hiểu, tin và tự giác chấp hành pháp luật. Khi người dân đồng lòng, mỗi người cùng có trách nhiệm thì sức mạnh giữ gìn an ninh, trật tự ở bon làng sẽ vững chắc hơn.

Anh Lý Văn Chương là một trong những trưởng bon trẻ tâm huyết, có những cách làm hay và được bà con trong bon tin tưởng, yêu quý. Với uy tín của mình, anh Chương đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở bon nói riêng và xã nói chung. Ông Điểu Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức

Để lời vận động có sức thuyết phục, anh Chương luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm. Gia đình anh hiện có 2 ha cà phê năm thứ 5, cho thu nhập gần 500 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Từ thực tế sản xuất, anh chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Bằng những việc làm thiết thực, anh K’ Điểu Tý và anh Lý Văn Chương đang góp phần vun đắp niềm tin, phát huy sức mạnh cộng đồng nơi biên giới. Từ trách nhiệm gìn giữ đường biên, cột mốc đến sự tận tâm chăm lo đời sống Nhân dân, những trưởng bon trẻ đang cùng bà con xây dựng những bon làng bình yên, trở thành điểm tựa vững chắc nơi biên giới.