Vận tải cơ A400M là một trong những dự án hàng không quân sự phức tạp nhất mà châu Âu từng triển khai.

Nhưng tham vọng xây dựng một vận tải cơ có khả năng đảm nhiệm cả nhiệm vụ chiến lược lẫn chiến thuật đã khiến chương trình phải đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật.

Những khó khăn xuất hiện ngay trong giai đoạn phát triển. Động cơ TP400-D6 được phát triển riêng cho A400M, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều nhà sản xuất động cơ hàng không châu Âu.

Đây là một hệ thống có công suất lớn, kết cấu phức tạp và yêu cầu độ tin cậy rất cao.

Một trong những vấn đề đáng chú ý liên quan đến hộp số giảm tốc của động cơ. Bộ phận này có nhiệm vụ truyền công suất từ turbine tới cánh quạt, đồng thời duy trì tốc độ quay phù hợp.

Những trục trặc liên quan đến hộp số đã khiến quá trình phát triển và chứng nhận động cơ gặp khó khăn.

Bên cạnh động cơ, hệ thống phần mềm và điều khiển điện tử cũng tạo ra nhiều thách thức. A400M sử dụng kiến trúc điều khiển hiện đại, trong đó nhiều chức năng vận hành được tích hợp và tự động hóa.

Việc bảo đảm tất cả hệ thống hoạt động ổn định trong những điều kiện bay khác nhau đòi hỏi quá trình thử nghiệm kéo dài.

Khả năng thả hàng và triển khai lính dù cũng từng gặp những vấn đề cần khắc phục.

Một số thử nghiệm cho thấy luồng khí phía sau máy bay và đặc tính khí động học có thể ảnh hưởng đến quá trình triển khai hàng hóa, đòi hỏi điều chỉnh thiết kế và quy trình khai thác.

Những trục trặc này khiến chương trình chậm tiến độ đáng kể. Chiếc A400M đầu tiên được bàn giao cho Đức vào năm 2014, muộn hơn kế hoạch ban đầu nhiều năm.

Không chỉ ảnh hưởng đến thời gian bàn giao, các vấn đề kỹ thuật còn làm tăng chi phí phát triển và buộc Airbus phải tiến hành nhiều chương trình cải tiến.

Tuy nhiên, những khó khăn ban đầu không đồng nghĩa A400M thất bại. Sau nhiều năm hoàn thiện, máy bay đã được đưa vào khai thác tại nhiều lực lượng không quân.

Các vấn đề quan trọng được xử lý dần thông qua nâng cấp phần cứng, phần mềm và quy trình bảo dưỡng.

Dẫu vậy, kinh nghiệm từ chương trình A400M cho thấy việc phát triển một nền tảng quân sự đa nhiệm có thể đòi hỏi nguồn lực lớn hơn nhiều so với dự tính ban đầu.