Những trụ sở cơ quan bỏ hoang sắp ‘đổi đời’ thành khách sạn cao cấp ở Huế

Mới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý hạ tầng TP Huế phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hai khu đất tại số 22-24 và 26-30A đường Lê Lợi (phường Thuận Hóa).

Khu nhà đất trên vốn là trụ sở làm việc của một số đơn vị nhà nước của TP Huế, từ khi các đơn vị này chuyển đến địa điểm mới, các khu nhà công sản này bị bỏ hoang suốt thời gian dài. Đáng chú ý, đây đều là các khu đất đắc địa nằm ở mặt tiền đường Lê Lợi (tuyến đường trung tâm TP Huế, chạy dọc bờ sông Hương).

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Doji Land là đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng hai khu đất với tổng diện tích khoảng 10.600 m². Trong đó, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 530 tỷ đồng, chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định. Ngoài ra, nhà đầu tư phải thanh toán hơn 27,07 tỷ đồng để mua tài sản gắn liền với đất.

Trước đó, hai khu đất được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm gần 517 tỷ đồng, thời hạn sử dụng đất 50 năm. Nhà đầu tư tham gia phải nộp tiền đặt trước hơn 103 tỷ đồng; bước giá tối thiểu từ vòng đấu thứ hai là hơn 10,3 tỷ đồng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau thời gian dài bỏ hoang, khuôn viên các khu đất trở nên hoang hóa, cây cối mọc um tùm, các tài sản bên trong các nhà công sở hư hỏng, phủ đầy rêu mốc và rác thải tạo ra cảnh nhếch nhác giữa trung tâm TP Huế

Đáng tiếc nhất là toà nhà mang kiến trúc biệt thự kiểu Pháp ở 26 Lê Lợi giao với đường Phạm Hồng Thái. Đây vốn là trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (cũ) giai đoạn 1975 - 2021.

Chính quyền địa phương từng tính phương án thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời căn biệt thự này nhưng sau đó lại quyết định tháo dỡ để phục vụ kế hoạch tổng thể là kêu gọi đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại khu đất 22 - 24 và 26 - 30A đường Lê Lợi.

Dù việc phá dỡ các công trình hiện hữu, đặc biệt là căn biệt thự kiểu Pháp kể trên, có thể khiến một bộ phận người dân tiếc nuối, song nhiều ý kiến ủng hộ phương án thay thế. Bởi công trình đã xuống cấp, không thuộc diện bảo tồn và nằm trên khu đất có giá trị kinh tế cao, việc xây dựng dự án mới phù hợp với quy hoạch được xem là lựa chọn thực tế.

Theo phương án được phê duyệt, khu đất sẽ được đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 875 tỷ đồng. Về nghĩa vụ tài chính, trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo, nhà đầu tư phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá, bao gồm cả tiền đặt trước. Số tiền còn lại phải được thanh toán chậm nhất trong 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Sau khi nhà đầu tư hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, UBND TP Huế sẽ thực hiện các thủ tục cho thuê đất. Việc bàn giao khu đất cùng tài sản gắn liền với đất tại thực địa được tiến hành trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

“Với lợi thế vị trí trung tâm và hạ tầng đồng bộ, dự án khách sạn 5 sao được kỳ vọng bổ sung cơ sở lưu trú chất lượng cao, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách khi đến Huế...”, bà Đào Thị Hương (trú TP Huế) kỳ vọng.