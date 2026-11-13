Những trái tim chung nhịp đập cùng Bắc Ninh FC

Khán đài rực lửa

Mỗi khi Bắc Ninh FC bước ra sân thi đấu, dù trên sân nhà Việt Yên hay trong những chuyến làm khách, phía sau đội bóng luôn có những cổ động viên dõi theo, đồng hành và tiếp lửa. Những lá cờ mang sắc màu đội bóng, những chiếc áo đồng phục, tiếng trống, tiếng hô vang tên Bắc Ninh FC hòa cùng nhịp đập của hàng nghìn trái tim tạo nên bầu không khí sôi động.

Sân vận động Việt Yên luôn chật kín cổ động viên mỗi khi có trận đấu của đội bóng quê hương.

Theo ghi nhận, tại các trận đấu sân nhà, lượng cổ động viên luôn đông đảo, nhiều trận phủ kín các khán đài với sức chứa khoảng 10.000 -11.000 chỗ ngồi; tại các trận đấu trên sân khách cũng có khoảng 2.500 - 6.000 người hâm mộ cổ vũ đội bóng Bắc Ninh. Không khí cuồng nhiệt ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của đội bóng đối với người hâm mộ địa phương. Qua từng mùa giải, đến khi góp mặt tại V.League, lực lượng cổ động viên ngày càng được mở rộng.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch điều hành chuyên môn Hội Cổ động viên Bắc Ninh FC cho biết: Hội Cổ động viên được thành lập từ khi Bắc Ninh có đội bóng tham gia giải hạng Nhì. Ban đầu, Hội có khoảng 1.000 người, đến nay, đã quy tụ 8 cụm trên địa bàn thành phố nhằm kết nối người hâm mộ, xây dựng tập thể cổ động viên đoàn kết, mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Từ những người đã đồng hành với đội bóng qua các giải đấu trước đây đến những cổ động viên mới bắt đầu đến sân khi Bắc Ninh FC góp mặt tại V.League, tất cả đều mong muốn đội bóng quê hương thi đấu thành công và ngày càng trưởng thành.

Điều đáng ghi nhận trong hành trình đồng hành với Bắc Ninh FC là hoạt động cổ vũ của người hâm mộ ngày càng được tổ chức bài bản. Không chỉ tập trung đông đảo trên khán đài, các nhóm cổ động viên còn chú trọng xây dựng hình ảnh thống nhất, chuẩn bị trang phục, cờ, băng rôn, trống và tổ chức các hoạt động cổ vũ phù hợp với từng trận đấu. Hội Cổ động viên Bắc Ninh FC hỗ trợ phát vé, bố trí xe đưa đón miễn phí người hâm mộ trong một số trận đấu; kết nối các nhóm cổ động viên cùng đến sân... Đặc biệt, trong các chuyến làm khách, dù khoảng cách địa lý, thời gian và điều kiện đi lại có những khó khăn nhất định, nhiều người vẫn sắp xếp công việc, cùng nhau đến sân tiếp sức cho đội bóng.

Xây dựng văn hóa cổ động

Sau 8 vòng đấu, Bắc Ninh FC giành được 8 điểm, tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Với một đội bóng lần đầu góp mặt tại V.League, kết quả này là sự khích lệ đáng ghi nhận, đồng thời cho thấy đội bóng đang từng bước thích nghi với môi trường thi đấu mới. Đằng sau những kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ từ nguồn động viên tinh thần của người hâm mộ.

Phía sau mỗi trận đấu của Bắc Ninh FC luôn có sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Trong ảnh: Trận đấu giữa Bắc Ninh FC và Hoàng Anh Gia Lai (ngày 30/10) trên sân Việt Yên.

Trận đấu với Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy là một trong những minh chứng sinh động. Thi đấu với đội bóng được đánh giá mạnh hơn nhưng tân binh Bắc Ninh không chịu kém cạnh bằng lối chơi kỷ luật và đầy quyết tâm. Ở những phút cuối, dù chơi thiếu người nhưng các cầu thủ vẫn thể hiện bản lĩnh để ghi bàn, khép lại trận đấu hòa 2-2.

Hay như trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà, Bắc Ninh FC gặp không ít khó khăn. Trên khán đài, các cổ động viên vẫn kiên nhẫn cổ vũ. Khi Brenner thực hiện thành công quả phạt đền ở những phút bù giờ, mang về chiến thắng 1-0, niềm vui như vỡ òa. Tiếng reo hò, những lá cờ tung bay và những cái ôm chúc mừng đã tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trên sân Việt Yên. Mỗi chiến thắng của Bắc Ninh FC cũng là niềm vui chung, được sẻ chia từ sân cỏ đến từng khu dân cư, gia đình và cộng đồng yêu thể thao.

Bóng đá luôn cần những cầu thủ có chuyên môn, một ban huấn luyện giàu kinh nghiệm và sự đầu tư bài bản. Nhưng để một câu lạc bộ phát triển bền vững, sự gắn bó của người hâm mộ cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tình yêu bóng đá đang trở thành sợi dây kết nối những người con Kinh Bắc ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề.

Một khán đài đông kín không chỉ là niềm vui của câu lạc bộ mà còn là minh chứng cho thấy đội bóng đã có chỗ đứng trong đời sống tinh thần của người dân. Với người hâm mộ, cổ vũ Bắc Ninh FC không chỉ là tình yêu dành cho bóng đá mà còn là cách thể hiện niềm tự hào về quê hương. Qua đó sẽ tiếp tục nối dài hành trình của cổ động viên với đội bóng, chung niềm tin và khát vọng đưa Bắc Ninh FC ngày càng vươn xa.